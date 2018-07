Com gol polêmico no fim, Chile derrota a Bolívia na Copa América

Atual campeã continental, a seleção do Chile precisou suar bastante para seguir viva na Copa América Centenário, que está sendo realizada nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, com um gol polêmico em cobrança de pênalti no final, os chilenos derrotaram a Bolívia por 2 a 1, no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo D.

Com 3 pontos, o Chile se recuperou da derrota na estreia para a Argentina e agora buscará a classificação contra o Panamá, na próxima terça-feira, às 21 horas (de Brasília), na cidade da Filadélfia. Já a Bolívia, sem pontuar - perderam para o Panamá na primeira rodada -, encaram a favorita Argentina, no mesmo dia, às 23 horas, em Seattle.

Em campo, o Chile teve enorme dificuldade para passar pelo setor defensivo da Bolívia - o técnico Julio César Baldivieso armou a equipe com três zagueiros e dois volantes. No primeiro tempo, poucas chances de gol foram criadas. Na melhor delas, aos 39 minutos, depois de cruzamento da direita, o goleiro boliviano Lampe saiu mal do gol e deu um tapa fraco na bola, que sobrou para Vidal rolar para Alexis Sánchez. O atacante chutou, sem goleiro, mas Zenteno salvou a Bolívia quase em cima da linha.

Depois do intervalo se esperava o mesmo panorama, mas logo aos 32 segundos o Chile conseguiu abrir o placar. O atacante Pinilla recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro na área, perto da marca do pênalti. Sem marcação, o meia Vidal chutou de primeira, com força, para balançar as redes.

Com a vantagem no placar, o Chile esperava aproveitar os espaços dados pelo rival para rápidos contra-ataques, mas foi pego de surpresa com um golaço da Bolívia. Aos 15 minutos, em falta da intermediária pelo lado direito, o meia canhoto Jhasmani Campos acertou um belo chute no ângulo direito alto do goleiro Claudio Bravo.

O empate era péssimo para as duas seleções, mas o que se viu desde o gol boliviano foi o desespero chileno para conseguir a vitória. Valeu de tudo, até uma tentativa frustrada de bicicleta de Vargas, que acertou o rosto do zagueiro Eguino. Jogo paralisado por alguns minutos, o que fez com o árbitro norte-americano Jair Marrufo desse 8 minutos de acréscimos.

Assim, aos 52 minutos, o Chile teve a chance de uma última jogada e conseguiu um pênalti polêmico. A bola bateu no braço de Zenteno e o bandeirinha, com atraso, sinalizou a penalidade. Depois de muita discussão, Vidal bateu com categoria e fez o gol de desempate chileno.

FICHA TÉCNICA

CHILE 1 x 1 BOLÍVIA

CHILE - Claudio Bravo; Isla (Fuenzalida), Medel, Gonzalo Jara e Beausejour; Pablo Hernández, Aránguiz e Vidal; Alexis Sánchez, Orellana (Edson Puch) e Pinilla (Vargas). Técnico: Juan Antonio Pizzi.

BOLÍVIA - Lampe; Saavedra, Eguino, Zenteno, Luis Gutiérrez e Marvin Bejarano; Meleán, Raúl Castro (Jhasmani Campos) e Smedberg; Juan Arce (Rodrigo Ramallo) e Yasmani Duk (Veizaga). Técnico: Julio César Baldivieso.

GOLS - Vidal, aos 32 segundos e aos 55 minutos (pênalti), e Jhasmani Campos, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo Hernández (Chile); Veizaga, Jhasmani Campos e Eguino (Bolívia).

ÁRBITRO - Jair Marrufo (Fifa/Estados Unidos).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Gillette Stadium, em Boston (Estados Unidos).