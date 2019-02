Com gol polêmico, Real Madrid bate Levante antes de sequência de clássicos

Antes da sequência de clássicos contra o Barcelona, o Real Madrid não convenceu, mas venceu o Levante fora de casa, no Ciudad de Valencia, por 2 a 1, neste domingo, e vai animado para dois dos jogos mais importantes do ano. O triunfo teve gol polêmico a favor do time madrilenho.

O jogo irregular e sem brilho da equipe merengue foi suficiente para a vitória que manteve o Real Madrid na terceira posição, com 48 pontos, a dois do vice-líder Atlético de Madrid, e nove a menos que o líder Barcelona. O Levante é o 13º colocado, com 30 pontos.

Os arquirrivais vão se enfrentar nos dois próximos jogos. Na quarta, os dois duelam pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. No sábado, o confronto é pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambos os duelos serão no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Benzema e Bale, um em cada tempo, anotaram os gols do triunfo do Real. Martí fez para o Levante, que merecia melhor sorte na partida. O time mandante chegou a acertar a trave do adversário duas vezes e teve contra ele um pênalti, no mínimo, polêmico.

Quando o jogo estava 1 a 1, o árbitro assinalou penalidade em Casemiro aos 30 minutos do segundo tempo, depois que Doukouré errou ao afastar a bola e acertou o brasileiro, que convenceu o árbitro pelo salto um pouco exagerado. O juiz ratificou a marcação com o auxílio do vídeo (VAR) e Bale deu a vitória ao Real. Vinicius Junior foi novamente titular e teve atuação apagada. O brasileiro até se movimentou bem, mas errou em alguns lances importantes no ataque.

Mais cedo, o Betis venceu o Real Valladolid, time de Ronaldo, fora de casa por 2 a 0 e se manteve na sétima posição, com 36 pontos, na briga para entrar na zona de classificação às competições europeias. O Valladolid ocupa a 16ª colocação e soma 26 pontos, apenas três a mais do que o Villarreal, que abre a zona de rebaixamento.