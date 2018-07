Com gol relâmpago, América-MG derrota o Atlético-GO e entra no G4 da Série B

O ponteiro do relógio mal havia dado o primeiro giro quando o América-MG abriu o placar. Após levantamento, Éder tocou com a mão dentro da área. Pênalti. Na cobrança, o veterano Mancini não deu chances para Márcio e abriu o placar. Apesar do gol, o time mineiro seguiu em cima para tentar ampliar. Conforme o tempo foi passando, no entanto, o Atlético-GO conseguiu arrumar espaço e pressionou o adversário.

A segunda etapa começou quente. O América-MG tentou repetir a estratégia do início de jogo e assustou em cabeçada de Rubens. O Atlético-GO não deixou barato e respondeu logo em seguida. Juninho fez o cruzamento rasteiro, mas ninguém apareceu para complementar. A bola passou na frente do gol.

Melhor na partida, o Atlético-GO chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o lance. Juninho pegou rebote de João Ricardo e mandou para o gol. O auxiliar viu impedimento no lance, mas o atacante estava em condição legal no momento do chute. Os donos da casa acordaram depois do susto e passaram a jogar mais no campo de ataque. A estratégia serviu apenas para evitar que o rival pressionasse nos minutos finais e funcionou muito bem.

O América-MG volta a campo contra o Criciúma, na próxima terça-feira, às 19h30, no estádio Heriberto Hulse, no interior de Santa Catarina. Na sexta-feira, o Atlético-GO encara o Paraná, no Serra Dourada, em Goiânia, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 ATLÉTICO-GO

AMÉRICA-MG - João Ricardo (Fernando Leal); Robertinho, Anderson Conceição, Wesley Mattos e Bryan; Thiago Santos, Leandro Guerreiro e Mancini; Marcelo Toscano, Bruno Sávio (Tony) e Rubens (Dopô). Técnico: Givanildo Oliveira.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola, Samuel, Marllon e Sidcley; Anderson Pedra (Rodrigo Maranhão), Pedro Bambu, Anderson Leite (Ayrton) e Washington (Ailton); Juninho e Arthur. Técnico: Jorginho.

GOLS - Mancini, pênalti, a um minuto do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Mattos e Mancini (América-MG); Anderson Pedra e Samuel (Atlético-GO).

ÁRBITRO - José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).