Com gol relâmpago de Cano, Vasco vence Sampaio Corrêa e encosta no G4 da Série B

Com gol de Germán Cano logo no primeiro minuto de jogo, o Vasco venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta noite em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto colocou frente a frente dois times na briga direta pelo G4, a zona de acesso.

Germán Cano ampliou seu protagonismo recente com a camisa vascaína. Ele é o artilheiro do time na temporada 2021 com 12 gols em 22 jogos. Além disso, já faz história como o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Vasco com 36 gols. Atrás apenas do paraguaio Silvio Parodi (37 gols) e do uruguaio Villadoniga (82 gols).

Leia Também Dívida por Riascos faz Cruzeiro sofrer nova punição da Fifa, adianta presidente do clube

Com a importante vitória desta noite, o Vasco chegou aos 16 pontos e assumiu, ainda que provisoriamente, a quinta colocação. Provisoriamente, pois os demais concorrentes ainda entram em campo no final de semana e podem ultrapassar o time carioca. Já o Sampaio Corrêa, que não perdia há cinco jogos, desperdiçou a chance de conquistar a quarta vitória consecutiva e ficou com os mesmos 18 pontos e em terceiro lugar.

Com bola rolando, o Vasco teve o controle das ações no primeiro tempo e abriu o placar logo no minuto inicial. Léo Matos deu ótimo passe para Germán Cano, que apareceu livre na área e finalizou na saída do goleiro. Mesmo atrás no placar, o Sampaio Corrêa não se abateu e quase empatou com Paulo Sérgio aos 18, em chute de fora da área que Vanderlei defendeu.

Contudo, com um futebol seguro e envolvente, o Vasco seguiu melhor em campo e poderia ter balançado as redes em cabeceio de Léo Matos, aos 29, e depois com Germán Cano, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o Vasco não conseguiu manter o ritmo dos 45 minutos iniciais e viu o Sampaio Corrêa mais próximo de sua área. Aos 31, Ciel recebeu passe e finalizou na saída de Vanderlei. A bola entrou lentamente, mas o árbitro anulou o gol por posição irregular.

Assim como na maioria dos jogos, a reta final da partida foi dramática para o Vasco, que se fechou na defesa e aos trancos e barrancos segurou mais uma vitória na Série B.

O Vasco volta a campo já na terça-feira, quando visitará o Coritiba, às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Já o Sampaio Corrêa, no mesmo dia e horário enfrentará o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza (Figueiredo), Gabriel Pec (Rômulo), Marquinhos Gabriel (Sarrafiore) e MT (Arthur); Germán Cano (Riquelme). Técnico: Marcelo Cabo.

SAMPAIO CORRÊA - Mota; Luiz Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mário (Felipinho); Mauro Silva, Ferreira (Romarinho) e Gui Campana (Daniel Costa); Pimentinha (Jajá), Jefinho (Ciel) e Jean Silva. Técnico: Felipe Surian.

GOL - Germán Cano, a um minuto do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

CARTÃO AMARELO - Ciel (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).