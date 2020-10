Com gol-relâmpago e 'apagão' no estádio, Botafogo-SP bate Paraná na Série B

Em jogo marcado por gol relâmpago e um "apagão" no estádio, o Botafogo-SP conquistou importante vitória pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira. O time paulista bateu o Paraná, que brigava pela liderança, por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e deixou a zona do rebaixamento.

Com a segunda vitória seguida, o Botafogo chegou aos 14 pontos, subindo para a 12ª colocação, com três pontos a mais do que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona do rebaixamento - o time mineiro ainda não jogou na rodada.

O Paraná, mesmo com a derrota, ainda é o segundo colocado, com 22 pontos, três abaixo do líder Cuiabá e três acima da Chapecoense, primeiro time fora do G-4. Se tivesse vencido, a depender do placar, poderia ter assumido a primeira colocação da tabela.

Nesta sexta, o Botafogo saiu na frente logo no primeiro minuto. Gilson cobrou escanteio, Naldo desviou e a bola sobrou para Rafinha, que completou de cabeça para o fundo do gol e colocou o time da casa em vantagem.

Ainda na primeira etapa, o Botafogo teve uma grande chance de ampliar em cobrança de pênalti cometido pro Jhony Douglas, que tocou com a mão na bola dentro da área. No entanto, o goleiro Alisson defendeu a cobrança de Matheus Anjos.

Na segunda etapa, os refletores do estádio Santa Cruz se apagaram e a partida ficou paralisada por 21 minutos. Com a energia restabelecida, o Paraná seguiu buscando o gol de empate, mas sem sucesso.

As melhores jogadas do time visitante passavam pelos pés do experiente Renan Bressan, mas a defesa do Botafogo levou a melhor nas bolas levantadas para a área e conseguiu segurar o resultado.

Já nos minutos finais, Valdemir deu entrada violenta em Marcelo e foi expulso, deixando o Botafogo com um homem a menos, mas não houve mais tempo para reação do Paraná.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 14ª rodada da Série B. O Paraná recebe o Náutico na Vila Capanema, em Curitiba, enquanto o Botafogo joga contra a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICO:

BOTAFOGO-SP 1 x 0 PARANÁ

BOTAFOGO-SP - Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Gilson; Naldo (Ferreira), Victor Bolt e Matheus Anjos (Bady); Ronald (Matheus Alessandro), Wellington Tanque e Rafinha (Luketa). Técnico: Claudinei Oliveira.

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Roberto, Hurtado e Jean; Jhony Douglas (Léo Castro), Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Andrey (Marcelo), Gabriel Pires (Michel) e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

GOL - Rafinha, a 1 minuto do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilson, Matheus Anjos, Wellington Tanque e Luketa (Botafogo-SP); Alisson, Paulo Henrique, Jhony Douglas e Michel (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Valdemir (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).