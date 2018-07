Com gol relâmpago, Grêmio bate Godoy Cruz e abre vantagem nas oitavas

O Grêmio fez boa estreia na fase de mata-mata da Copa Libertadores. Jogando em Mendoza, na Argentina, na noite desta terça-feira, o time gaúcho venceu o Godoy Cruz por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto válido pelas oitavas de final. Ramiro fez o único gol da partida aos 45 segundos de partida.

A vitória dá vantagem ao Grêmio de jogar por um empate no jogo da volta para avançar às quartas de final. As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 9 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O vencedor deste confronto terá pela frente o vitorioso do duelo entre o Nacional, do Uruguai, e o Botafogo.

Se a adaptação ao gramado pesado do estádio Malvinas Argentinas era uma preocupação da comissão técnica, Ramiro tratou de acabar com qualquer receio logo aos 45 segundos de jogo, sob chuva. O gol relâmpago surgiu quando Pedro Rocha investiu pela esquerda e cruzou da linha de fundo. A bola desviou na área e apareceu na medida para finalização do volante, sem marcação, dentro da área.

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a sofrer com as entradas mais ríspidas e com o antijogo do anfitriões. As jogadas mais violentas com frequência causavam desentendimentos e empurra-empurra em campo. As seguidas paralisações fizeram o árbitro dar seis minutos de acréscimo ao fim da etapa inicial.

Antes disso, as faltas e os passes errados concentraram as atenções no meio-campo. Como resultado, cada equipe só conseguiu criar uma boa chance de gol depois que o Grêmio abriu o placar. Aos 21, Edílson acertou forte chute em cobrança de falta, de longe, e carimbou o travessão. Na sequência, aos 30, Correa finalizou com perigo dentro da área e o goleiro Marcelo Grohe salvou com o pé.

Mais cauteloso por causa da vantagem no placar, o Grêmio voltou mais lento para o segundo tempo e praticamente desistiu de atacar. Nem mesmo as entradas de Everton e Fernandinho nos lugares de Pedro Rocha e Lucas Barrios, respectivamente, mudou o panorama do jogo.

O Godoy Cruz também evitou se lançar ao ataque. Limitado, o time da casa perdia muito tempo na armação e não conseguia articular jogadas mais perigosas. Numa das raras investidas mais ameaçadoras, aos 12 minutos, o time tentou duas vezes, com Garro e Correa, em bate-rebate na área, sem sucesso.

Em outra oportunidade dos donos da casa, Santiago García cabeceou com perigo. Mas parou na defesa de Grohe, mesmo com dores, aos 33 minutos. O goleiro acabou a partida como um dos melhores jogadores em campo nesta noite de terça.

FICHA TÉCNICA:

GODOY CRUZ 0 x 1 GRÊMIO

GODOY CRUZ - Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivarez e Cobos (Angileri); Ángel González (Guillermo Fernández), Fabián Henríquez, Gastón Giménez e Juan Fernando Garro; Javier Correa e Santiago García. Técnico: Lucas Bernardi.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur (Jailson), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Everton); Lucas Barrios (Fernandinho). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Ramiro, aos 45 segundos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Grohe, Abecasis, Fabián Henríquez, Ángel González, Javier Correa.

ÁRBITRO - Víctor Hugo Carrillo (Fifa/Peru).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).