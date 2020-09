Com gol relâmpago, RB Leipzig estreia com vitória na Copa da Alemanha

O RB Leipzig iniciou sua trajetória na Copa da Alemanha repetindo as boas apresentações da temporada passada, a melhor de sua curta existência de menos de duas décadas. Sem nenhum incômodo, ganhou e eliminou o Nuremberg, fora de casa, por convincentes 3 a 0. Destaque para o gol de Haidara, o mais rápido da história do clube.

Terceiro colocado do Campeonato Alemão e semifinalista da Liga dos Campeões na temporada passada, o Leipzig foi criado para se tornar uma potência no futebol alemão e vem confirmando as expectativas.

A cada ano, os resultados melhoram e a meta é recompensar o investimento pesado e as boas apresentações com títulos. A Copa da Alemanha é bem vista pelos dirigentes do Leipzig como chance para começar a escrever o nome do clube na galeria dos campeões na Alemanha.

O pontapé inicial para uma nova temporada começou com gol em apenas 137 segundos. E numa falha incrível do goleiro dos donos da casa. Após recuo, ele foi sair jogando e chutou a bola em cima de um rival, vendo-a sobrar para outro atacante do Leipzig. O goleiro ainda se redimiu travando a primeira finalização, mas o complemento do lance acabou com chute rasante e certeiro de Amadou Haidara.

Apesar da vantagem, o Leipzig não recuou. Na verdade, dominou o jogo do início ao fim, criando 21 oportunidades. O domínio ficou evidente no placar aos 22 da etapa final.

Jogada pela direita, cruzamento do fundo, para trás, e chute colocado de Poulsen. Hwang definiu o placar no minuto final. Em outra saída de jogo errada, desta vez da defesa do Nuremberg. A bola sobrou limpa para o sul-coreano definir.

Além do ótimo resultado do Leipzig, a rodada também se destacou pelas impiedosas goleadas de Borussia Mönchengladbach sobre o Oberneuland, por 8 a 0, e do Augsburg diante do Eintracht Elle, por 7 a 0.

Ainda curtindo a conquista da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, atual campeão da Copa da Alemanha e também do Campeonato Alemão, numa temporada perfeita, faz sua estreia apenas no dia 15 de outubro, diante do Düren.

Confira outros resultados:

Braunschweig 5 x 4 Hertha Berlin

Munique 1860 1 x 2 Eintracht

Altglienicke 0 x 6 Colonia

Fürstenwalde 1 x 4 Wolfsburg

Ingolstadt 0 x 1 Düsseldorf

Karlsruher 0 x 1 Unión Berlin

Havelse 0 x 5 Mainz 05

1907 Engers 0 x 3 Bochum

Carl Zeiss Jena 0 x 2 Werder Bremen