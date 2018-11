Com gol relâmpago, Sampaio Corrêa bate o Boa no jogo dos rebaixados da Série B

Já rebaixados na Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa e Boa se enfrentaram neste sábado, no estádio Castelão, em São Luis, e o time maranhense levou a melhor com uma vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 37.ª e penúltima rodada. O único gol da partida saiu no primeiro minuto de jogo, após rebote de pênalti cobrado por Uilliam.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chega aos 38 pontos e continua em 18.º lugar, posição da qual não sai mais, seja para baixo ou para cima. O Boa, por sua vez, amarga a lanterna com 29.

O jogo mal começou e já teve rede balançando para os donos da casa. Com apenas 20 segundos do primeiro tempo, Uilliam ficou com a bola após erro na saída do goleiro Igor Rayan, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti e o próprio Uilliam converteu quando o cronômetro marcava um minuto.

O gol no início, no entanto, não serviu para mexer com os ânimos de nenhum dos dois lados. Os times trocaram muitos passes sem objetividade e até forçaram algumas jogadas mais ofensivas em alguns momentos, mas nada que colocasse medo no adversário.

No segundo tempo, o desenho da partida não teve grandes alterações. O Sampaio Corrêa tomou mais iniciativa e levou perigo em lances esporádicos, enquanto que o Boa já não mostrava tanto interesse em fazer algo diferente.

Nos últimos minutos, as equipes deram sinais de cansaço, mais por conta do calor do que pelo ritmo do jogo, e fizeram ainda menos. O lance mais emocionante foi a expulsão do meia Machado, do Boa, aos 49 minutos.

Os dois times se despedem da Série B no próximo sábado, às 17 horas. O Sampaio Corrêa visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), enquanto que o Boa recebe o Oeste no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 BOA

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Julinho; Diego Silva, Mahteuzinho (Bruninho), Fernando Sobral, Misael (Adilson Goiano) e Danielzinho (Eloir); Uilliam. Técnico: Marcinho Guerreiro.

BOA - Igor Rayan; Djavan, Caíque, Luan e Alyson (Daniel Cruz); Cloves (PH), Thallyson (Aldo), Machado, Bruno Tubarão e Kaio Cristian; William Barbio. Técnico: Tuca Guimarães.

GOL - Uilliam, a 1 minuto do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eloir, Julinho e Maracás (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Machado (Boa).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 3.345,00.

PÚBLICO - 251 pagantes (490 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).