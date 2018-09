Com gol revisado pelo VAR, Real Madrid goleia o Leganés e segue 100% no Espanhol

Depois de um primeiro tempo preguiçoso, o Real Madrid deslanchou na etapa final e goleou o Leganés por 4 a 1, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em duelo da terceira rodada do Campeonato Espanhol. O time do técnico Julen Lopetegui chegou ao triunfo um gol de Gareth Bale, dois de Karim Benzema e outro de Sérgio Ramos. Carrillo marcou para os visitantes.

Foi a terceira vitória seguida do Real Madrid no torneio, o que garante ao time 100% de aproveitamento e, ao menos temporariamente, a liderança isolada, agora com nove pontos. O arquirrival Barcelona, que soma seis, ainda joga nesta rodada contra o Huesca e pode igualar a pontuação do time de Madri.

Com os dois tentos anotados, Benzema chegou a quatro gols no Campeonato Espanhol e assumiu a artilharia do torneio. Depois da saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o francês passou a dividir o protagonismo da equipe com Gareth Bale.

A equipe madrilenha deslanchou no segundo tempo depois de ter uma atuação irregular na primeira etapa, em que deixou a desejar com um desempenho burocrático e viu Luka Modric e Toni Kroos, os meias que pensam o jogo, ficarem escondidos em campo.

Mesmo assim, o Real Madrid balançou as redes nos primeiros 45 minutos com Bale, que acertou chute de primeira com o pé direito para marcar o seu terceiro gol na competição - um em cada jogo. O galês cresceu de produção após a saída de Cristiano Ronaldo e assumiu o protagonismo que pertencia ao craque português.

Logo em seguida, porém, na única investida do Leganés ao ataque, o time conseguiu um pênalti, após Casemiro fazer falta dentro da área em Eraso. Carillo converteu a cobrança, sem qualquer chance para o goleiro belga Courtouis - que fez a sua estreia no Real Madrid -, e deixou tudo igual.

Foi, então, na etapa final que o Real Madrid jogou o seu melhor futebol. Benzema passou a se entender melhor com Bale, Asensio e Modric e brilhou com dois gols. No primeiro, o francês recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou no canto esquerdo. O árbitro chegou a anular o gol, mas acionou o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) e acabou confirmando a marcação aos quatro minutos.

Aos 15 minutos, Benzema tabelou com Modric e chutou rasteiro, da entrada da área, para ampliar o marcador, que foi selado cinco minutos depois, em cobrança de pênalti convertida com categoria por Sergio Ramos. O espanhol assumiu o posto de batedor de pênaltis nesta temporada.