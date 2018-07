Com gol salvador no fim, França derrota Romênia na abertura da Eurocopa

Deixando para trás preocupações com terrorismo, protestos e greves, a seleção da França fez sua parte dentro de campo nesta sexta-feira e venceu a Romênia por 2 a 1, no Stade de France, em Saint-Denis, na abertura de uma das Eurocopas mais cercadas de temor na história.

Apesar do medo de novos atentados terroristas, no mesmo local que foi alvo de ataques há sete meses, a torcida só precisou temer as vaciladas da defesa francesa. Mas pôde respirar aliviada quando Payet decretou a vitória na estreia com gol marcado somente aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, a seleção da França despontou na liderança provisória do Grupo A, que tem ainda Albânia e Suíça. O time francês é considerado um dos favoritos ao título e não somente por jogar em casa. O jovem e forte elenco dá esperanças à torcida, que espera comemorar novamente em casa, como fez na Copa do Mundo de 1998.

Antes do apito inicial, muita música e famosos ícones franceses marcaram a cerimônia de abertura da Eurocopa. A parte musical foi liderada pelo DJ David Guetta e pela sueca Zara Larsson, responsável pela canção oficial do torneio, no gramado que contava com uma cobertura que emulava um grande jardim. No meio havia um carrossel ao redor do qual dançarinos seguiam o ritmo das músicas.

Nas arquibancadas, a torcida formava mosaicos das bandeiras dos países participantes da competição servindo de pano de fundo para uma Torre Eiffel de plástico erguida à frente do público. Por cima do estádio, o espetáculo era completado por aviões, que deixavam um rastro nas cores da bandeira francesa no céu.

Não lembrava em nada a preocupação com segurança que ganhou as manchetes nas últimas semanas. O receio não era sem razão. A Eurocopa teve início no mesmo Stade de France que foi alvo de ataques suicidas de jihadistas no dia 13 de novembro. Aqueles atentados, que atingiram Saint-Denis e Paris, causaram a morte de 130 pessoas. Por medo de novos ataques, e também por causa de protestos e ameaças de greve, o jogo de abertura foi cercado de preocupação.

O JOGO

Dentro de campo, porém, a preocupação atingiu somente a defesa francesa, que levou susto logo aos três minutos de jogo, quando Stancu bateu à queima-roupa na pequena área. Lloris fez grande defesa. Na sequência, cobrança de escanteio voltou a deixar a torcida receosa.

A reação dos anfitriões veio aos 9 minutos, em cabeçada de Giroud. A bola passou rente à trave. Maior aposta do ataque francês, Griezmann também desperdiçou boa chance aos 13. Após furar cruzamento da direita, ele aproveitou vacilo da defesa e cabeceou, carimbando a trave.

A boa sequência no ataque acuou a Romênia e a França passou a ditar o ritmo da partida. Chances mais claras, porém, só surgiram a partir dos 35. Griezmann completou cruzamento de Payet e só não comemorou o gol porque a bola desviou na zaga e foi para fora. Antes do intervalo, Giroud, quase sem marcação, cabeceou com força e mandou por cima do travessão, aos 46.

O segundo tempo teve início semelhante ao do primeiro: com susto da Romênia. Logo aos dois minutos Stancu recebeu lindo passe na área. Em posição regular, surgindo por trás da defesa, acertou voleio, mas mandou para fora.

O alívio da torcida deu lugar à festa aos 11 minutos. Após perder boas oportunidades, Giroud abriu o placar, de cabeça. No lance, dividiu no ar com o goleiro Tatarusanu, a quem chegou a deslocar com o braço, e correu para festejar com os companheiros.

Mas a festa durou apenas oito minutos. Foi o tempo de Evra derrubar Stancu, o jogador mais perigoso do ataque romeno. O árbitro marcou pênalti e o próprio atacante converteu a cobrança, aos 19.

Sem esconder a surpresa pelo gol romeno, o técnico Didier Deschamps tratou logo de mudar o ataque francês. Trocou Griezmann e Pogba por Coman e Martial. O gol que decidiria o jogo, contudo, não sairia dos pés de nenhum deles.

Foi de Payet, melhor jogador em campo, o belo chute que acertou o ângulo direito de Tatarusanu, aos 43 minutos do segundo tempo. Era tudo o que a torcida francesa queria para comemorar de vez e esquecer as preocupações que angustiaram os organizadores da Eurocopa até o apito final deste bem-sucedido jogo de abertura da competição.

FICHA TÉCNICA:

FRANÇA 2 x 1 ROMÊNIA

FRANÇA - Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Kanté, Pogba (Martial), Matuidi; Griezmann (Coman), Giroud e Payet (Sissoko). Técnico: Didier Deschamps.

ROMÊNIA - Tatarusanu; Sapunaru, Chiriches, Grigore, Rat; Hoban, Pintilii, Stanciu; Popa (Torje), Andone (Alibec) e Stancu (Chipciu). Técnico: Anghel Iordanescu.

GOLS - Giroud, aos 11, Stancu (pênalti), aos 19, e Payet, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chiriches, Rat, Giroud, Popa.

ÁRBITRO - Viktor Kassai (Hungria).

LOCAL - Stade de France, em Saint-Denis, na França.