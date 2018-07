Com gol solitário de Gilberto, São Paulo elimina Moto Club e avança na Copa do Brasil

Com um gol solitário de Gilberto, o São Paulo venceu o Moto Club por 1 a 0, em São Luís, no Maranhão, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O artilheiro balançou as redes justamente em um momento que a diretoria finaliza as negociações para trazer Lucas Pratto, do Atlético-MG. O time do técnico Rogério Ceni, que conquistou a sua primeira vitória no comando do clube, vai enfrentar o PSTC, de Cornélio Procópio, pela competição nacional.

O sonho do Moto Club começou a ruir logo no primeiro minuto de partida. Junior Tavares lançou Gilberto na área e o atacante caprichou e só tirou do goleiro para abrir o placar. Com a vantagem no marcador, o São Paulo teve mais tranquilidade para tocar a bola e criar as jogadas de ataque.

Como o técnico Rogério Ceni não pôde contar com o goleiro Sidão e o atacante Chávez, ambos com dores musculares, além do volante Wesley (ele passará por uma artroscopia no joelho direito e deve ficar pelo menos um mês longe dos gramados), ele colocou no time Denis no gol e deu chance para Gilberto na frente.

Como Wellington Nem também está machucado, ele montou o time no sistema 4-4-2, com Neilton e Gilberto no ataque. No meia, Cueva, Thiago Mendes e Cícero se aproximavam dos homens de frente e ajudavam na criação das jogadas. Sem poder de fogo, o Moto Club quase não incomodava e Denis era um mero espectator.

No primeiro tempo, o São Paulo poderia ter feito até mais gols. Aos 14, Cueva deu um ótimo passe para Neilton, mas o jogador chutou fraco e Ruan fez a defesa. Já no final da etapa, Neilton teve novamente ótima chance. No primeiro chute, Ruan espalmou. A bola voltou para Gilberto, que cruzou e Neilton mandou no travessão.

Após o intervalo, o Moto Club voltou melhor e passou a incomodar. Em velocidade, o time maranhense passou a pressionar, mas aos poucos o São Paulo foi retomando a posse de bola e dominou novamente. A equipe paulista poderia até ter feito um gol, novamente com Gilberto, que recebeu de Neilton com o gol vazio e mandou para fora. Pouco depois, Cícero quase marcou, mas o goleiro Ruan salvou.

Da metade do segundo tempo para o final, Rogério Ceni trocou alguns jogadores, aproveitando para preservar seus titulares do desgaste, e o São Paulo soube levar o duelo até os últimos minutos sem correr muitos riscos. E agora o time já volta o foco para o jogo de domingo, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, quando Pratto e Jucilei, os novos reforços, deverão ser apresentados.

FICHA TÉCNICA

MOTO CLUB 0 x 1 SÃO PAULO

MOTO CLUB: Ruan; Diego Renan, Fernando Fonseca, Wanderson e Lorran (Eduardo); Felipe Dias, Esdras, Curuca (Tote), Marcos Paullo e Vinicius Paquetá; Tony Galego (Cléber Pereira). Técnico: Ruy Scarpino.

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes (Araruna), Cícero e Cueva (Shaylon); Neilton e Gilberto (Chávez). Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Gilberto, a 1 minuto do 1º tempo.

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA).

Cartões amarelos: Wanderson, Felipe Dias, Cléber Pereira, Thiago Mendes, Júnior Tavares, Rodrigo Caio.

Renda: R$ 516.030,00.

Público: 21.402 pagantes.

Local: Castelão, em São Luís (MA).