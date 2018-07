Com golaço, Athletic Bilbao vence La Coruña fora de casa pelo Campeonato Espanhol

Com o resultado, o La Coruña deixou de encostar nos líderes do Campeonato Espanhol e estacionou nos quatro pontos, em 10.º lugar na tabela de classificação. Já o Athletic Bilbao, que havia perdido os dois primeiros jogos, saltou da zona de rebaixamento para a 14.ª colocação.

Em uma partida muito disputada, os donos da casa apostaram nas trocas de bola e no vigor físico, enquanto que o Athletic Bilbao buscava se postar bem defensivamente sem expor seus atacantes. O único gol aconteceu quando Raúl García experimentou um chute da mais de 30 metros de distância e acertou um míssil indefensável no ângulo direito do goleiro Lux.

Pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, o La Coruña enfrenta o Alavés fora de casa, no próximo dia 19 (segunda-feira), e o Athletic Bilbao recebe o Valencia no dia anterior. Antes, porém, a equipe do País Basco encara o Sassuolo pela Liga Europa, nesta quinta.

GRANADA BATE EIBAR - Ainda neste domingo, jogando fora de casa, o Eibar bateu o Granada por 2 a 1, com um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Pedro León abriu o placar para os visitantes aos 43 da primeira etapa e Kravets empatou, já aos 30 da segunda. Sergi Enrich garantiu a vitória.

Com o resultado, o Eibar venceu o segundo jogo seguido no Campeonato Espanhol e chegou aos seis pontos, na quarta posição, que vale uma vaga na fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. O Granada, por sua vez, somou apenas um ponto no campeonato, ocupando a 18.ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.