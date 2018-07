Com golaço, Bayern de Munique triunfa e se aproxima do título

Mesmo sem alguns dos seus principais titulares, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, neste sábado, em casa, e ficou mais perto do título do Campeonato Alemão. Robert Lewandowski foi a grande estrela da partida ao marcar dois gols, um deles num lindo lance que abriu o placar.

Aos 14 minutos, o atacante polonês Robert Lewandowski levantou a bola na entrada da área, deu um chapéu no marcador e pegou de voleio, de primeira, mandando um foguete para as redes. Na segunda etapa, ele anotou o segundo dos anfitriões, de cabeça, ao aproveitar rebote na pequena área, aos 21. O Bayern entrou em campo sem Neuer, Robben, Ribèry e Schweinsteiger.

Com mais este triunfo, o Bayern chegou aos 70 pontos e abriu 13 de vantagem sobre o Wolfsburg. Faltando seis rodadas para o fim do Alemão, o time do técnico Josep Guardiola poderá assegurar o título por antecipação ainda neste mês. Já o Eintracht Frankfurt ocupa o oitavo lugar, ainda sonhando com uma vaga na Liga Europa, com seus 35 pontos.

Enquanto o Bayern mantinha a rotina de vitórias, o Borussia Dortmund seguia decepcionando sua torcida. Fora de casa, o time levou 3 a 1 do Borussia Mönchengladbach. Oscar Wendt, Havard Nordtveit e o brasileiro Raffael, com passagem pelo Juventude, marcaram os gols dos anfitriões. O revés manteve o time de Dortmund na 10ª colocação, com 33 pontos. O Mönchengladbach tem 20 pontos a mais, na terceira colocação, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, Schalke e Freiburg empataram sem gols, enquanto o Bayer Leverkusen derrotou o Mainz por 3 a 2. O Paderborn bateu o Augsburg por 2 a 1.