Com golaço de Bale, País de Gales goleia Irlanda na Liga das Nações

Passada a decepção pela ausência na última Copa do Mundo, País de Gales começou bem sua caminhada na Liga das Nações da Uefa. Nesta quinta-feira, a seleção recebeu a Irlanda em Cardiff e goleou por 4 a 1, com direito a golaço de Gareth Bale, na estreia da nova competição europeia criada pela entidade.

O resultado deixou os galeses com três pontos, na liderança do Grupo 4 da Liga B, considerada a segunda divisão do torneio. A chave conta ainda com a Dinamarca, justamente a adversária do País de Gales no domingo, em Aarhus. A Irlanda, por sua vez, volta a campo na terça para um amistoso com a Polônia, fora de casa.

Com um início arrasador, País de Gales definiu a vitória ainda na primeira etapa nesta quinta. Aos cinco minutos, Tom Lawrence abriu o placar. Doze minutos mais tarde, Bale foi lançado, dominou com estilo, cortou o marcador e bateu cruzado, no ângulo do goleiro, para ampliar.

Ainda antes do intervalo, Ramsey ampliou. Muito superiores ao adversário, os galeses transformaram a vitória em goleada aos nove minutos do segundo tempo, com Connor Roberts. Onze minutos depois, Shaun Williams balançou a rede e marcou o gol de honra da Irlanda.

Em outra partida desta quinta pela Liga B, mas do Grupo 1, a Ucrânia visitou a República Checa e arrancou uma vitória por 2 a 1 nos acréscimos. O ex-são-paulino Marlos, naturalizado ucraniano, foi um dos destaques da partida ao criar a jogada do primeiro gol de sua seleção.

Quem saiu na frente, no entanto, foi a República Checa. Logo aos três minutos, Patrik Schick marcou. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marlos arrancou pela direita, passou por três defensores, cortou de letra e tocou para Konoplyanka, que deixou tudo igual. Quando o empate parecia certo, Zinchenko definiu a vitória.

OUTROS RESULTADOS

Pela Liga C, a terceira divisão do torneio, dois jogos movimentaram a quinta-feira, ambos pelo Grupo 3. Destaque para a Noruega, que recebeu o Chipre e venceu por 2 a 0, com dois gols de Stefan Johansen. Já a Bulgária visitou a Eslovênia e fez 2 a 1, com dois gols de Bozhidar Kraev.

Pela quarta divisão do torneio, a Liga D, foram quatro partidas nesta quinta. Pelo Grupo 1, depois da vitória da Geórgia sobre o Casaquistão, Letônia e Andorra ficaram no empate por 0 a 0. Já pelo Grupo 4, a Armênia bateu Liechtenstein por 2 a 1 e a Macedônia fez 2 a 0 em Gibraltar.