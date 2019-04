Com golaço de brasileiro, RB Leipzig vence Leverkusen de virada no Alemão

Com um golaço do brasileiro Matheus Cunha, o RB Leipzig derrotou de virada por 4 a 2 o Bayer Leverkusen neste sábado, fora de casa, se consolidou na terceira posição do Campeonato Alemão e, de quebra, ficou mais perto do vice-líder Bayern de Munique.

Invicto há dez jogos na competição e em grande fase, o RB Leipzig tem, agora, 55 pontos, seis a menos que o vice-líder Bayern de Munique, que polariza a briga pelo título com o líder Borussia Dortmund. Os dois se enfrentam neste sábado, em Munique. O Leverkusen tem 42 pontos e ocupa o oitavo lugar.

Depois de sair atrás no placar - Kai Havertz marcou para o Leverkusen - a equipe de Leipzig empatou a partida com o austríaco Sabitzer, voltou a ficar em desvantagem ao levar novo gol de Havertz, mas embalou no segundo tempo e marcou três.

O mais bonito deles ficou para o final, quando Matheus Cunha deu um lindo giro em cima do marcador e, de frente para o goleiro, tocou, com muita frieza, por cobertura, para o gol.

Quem ameaça, no momento, o terceiro lugar do RB Leipzig é o Eintracht Frankfurt, quarto colocado, que derrotou o Schalke 04 por 2 a 1 fora de casa. O time, que soma 52 pontos, chegou ao triunfo com gols do croata Rebic e do sérvio Jovic. O zagueiro alemão Serdar fez o gol único do Schalke, que ocupa o 14º lugar, com 26 pontos.

Nos outros jogos da 28ª rodada do torneio neste sábado, o Fortuna Düsseldorf (décimo) derrotou o Hertha Berlin (11º) fora de casa por 2 a 1, o Wolfsburg (sexto) superou o Hannover (18º e lanterna) por 3 a 1 e Stuttgart (16º) e Nuremberg (17º) ficaram no empate em 1 a 1 no duelo direto contra a zona de rebaixamento.