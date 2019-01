Com golaço de Casemiro, Real Madrid bate o Sevilla e assume o 3º lugar na Espanha

O Real Madrid mostrou força neste sábado na sua luta para se consolidar no Campeonato Espanhol. Neste sábado, pela 20.ª rodada, tentando acabar com a instabilidade na temporada, o time merengue derrotou o Sevilla por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e ultrapassou justamente o rival para assumir a terceira colocação. Agora tem 36 pontos, contra 33 da equipe de Sevilha.

Pela 21.ª rodada, o Real Madrid tentará manter o embalo diante do Espanyol no próximo domingo, no estádio Cornella-El Prat, em Barcelona. No mesmo dia, o Sevilla voltará a campo em busca da recuperação diante do Levante, no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

O duelo foi praticamente de ataque contra defesa. O Real Madrid começou a partida cheio de disposição e pressionou nos minutos iniciais. Logo aos 5, Benzema roubou a bola de Banega e serviu Vinicius Junior. O atacante brasileiro entrou na área pela direita e bateu cruzado para defesa do goleiro Vaclik.

A partir dos 20 minutos, o Sevilla equilibrou as ações e teve algumas chances. Aos 21, André Silva puxou contra-ataque pelo meio e abriu para Escudero, que invadiu a área pela esquerda, chutou forte e mandou na rede pelo lado de fora. Os visitantes seguiram apertando e aos 25 Navas cruzou, André Silva testou forte e Courtois salvou o Real Madrid.

Depois do intervalo, só o Real Madrid atacou. Aos 18 minutos, Vinícius Junior tentou por cobertura e a bola saiu. Logo depois, aos 21, Ceballos acertou o travessão. O primeiro gol saiu apenas aos 32. O volante brasileiro Casemiro recebeu de Reguillon e arriscou um chute de longe. Vaclík ainda chegou a tocar na bola, mas ela tocou na trave e entrou.

O Real Madrid ainda conseguiu aumentar a sua vantagem aos 46 minutos e acabou com qualquer chance de reação do Sevilla. O croata Luka Modric tomou a bola de Carriço, avançou sozinho e definiu com sucesso diante de Vaclík.