Com golaço de Daniel Alves, PSG bate Nantes e vai à final da Copa da França

Com a conquista do Campeonato Francês praticamente assegurada, o Paris Saint-Germain agora está a um jogo de outro título nacional na temporada 2018/2019 no futebol nacional. Nesta quarta-feira, o time superou o Nantes por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, e se garantiu na decisão da Copa da França.

O rival do PSG vai ser o Rennes, que na terça-feira avançou à final ao superar o Lyon por 3 a 2. O time parisiense é o atual tetracampeão da Copa da França, torneio que já venceu 12 vezes. E agora vai buscar mais uma taça do torneio mata-mata na decisão agendada para 27 de abril.

A partida desta quarta contou com a participação de oito brasileiros, sendo que Thiago Silva e Marquinhos foram titulares no PSG, enquanto Diego Carlos, Fábio da Silva, Lucas Lima, Andrei Girotto e Lucas Evangelista começaram jogando pelo Nantes. Mas o brasileiro que mais brilhou em campo saiu do banco de reservas: Daniel Alves.

O veterano lateral, que tem atuado como meio-campista, entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e fechou o placar aos 47 com um golaço. O italiano Verratti encontrou Daniel Alves no lado direito da defesa. E, com muita liberdade, ele deu um toque para encobrir o goleiro do Nantes, fechando o placar em 3 a 0.

O italiano, aliás, abriu o caminho da vitória do PSG, aos 29 minutos do primeiro tempo, com um chute da entrada da área. O outro gol do time saiu na etapa final, com Mbappé. Primeiro, chegou a converter cobrança de pênalti, que foi marcado após Pallois tocar a bola com a mão na área. Mas o chute foi anulado por invasão na área, com o atacante parando na segunda tentativa em Tatarusanu. Mas Mbappé teve mais uma chance, depois de Daniel Alves sofrer pênalti. E dessa vez, aos 40 minutos, o atacante não falhou.

CAMPEONATO FRANCÊS

O Campeonato Francês também foi movimentado por dois jogos nesta quarta-feira. O Montpellier (7º) fez 2 a 0 no Guingamp (19º) e o Strasbourg (9º) goleou o Reims (6º) por 4 a 0.