Com golaço de Defoe, Sunderland vence Newcastle pela 5ª vez seguida Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o Sunderland contou com um golaço de Jermain Defoe pata derrotar o Newcastle por 1 a 0, em um clássico entre clubes do nordeste do país, em duelo válido pela 31ª rodada da competição, disputado no Stadium of Light. Além disso, a equipe ampliou para cinco jogos a sua série de vitórias sobre o rival.