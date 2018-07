Com golaço de falta e recorde de Messi, Argentina goleia EUA e avança à final

Com um futebol vistoso e um craque sem qualquer sombra de dúvida, a Argentina tem mais uma chance de encerrar um incômodo e longo jejum de 23 anos sem qualquer conquista com a sua seleção principal. Nesta terça-feira, Lionel Messi deu mais um show, marcou um golaço em cobrança de falta, virou o maior artilheiro da história de seu país e comandou a goleada por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, no lotado NGR Stadium, em Houston, para avançar à grande decisão da Copa América Centenário.

No próximo domingo, a Argentina estará no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para enfrentar o vencedor do duelo entre Colômbia e Chile - que duelam nesta quarta-feira, em Chicago - na tentativa de levantar a taça do torneio que homenageia os 100 anos de fundação da Conmebol. Aos Estados Unidos resta a decisão do terceiro lugar no sábado, em Phoenix.

Em campo, Lionel Messi marcou somente um dos quatro gols, mas foi um gol importantíssimo para a história do futebol argentino. Agora com 55 tentos, o craque do Barcelona ultrapassou o centroavante Gabriel Batistuta como o maior artilheiro da seleção principal da Argentina.

E o recorde veio em um golaço de falta. Aos 31 minutos do primeiro tempo, a Argentina já vencia por 1 a 0 - gol de Lavezzi, de cabeça, logo aos 3 - e conseguiu uma falta na intermediária, pelo lado esquerdo. Então, Messi se preparou e com maestria mandou a bola no lado oposto da barreira, enganando o goleiro Guzman, que ficou olhando ela entrar quase na junção da trave esquerda com o travessão.

No primeiro tempo, os Estados Unidos não viram a cor da bola e não chutaram uma bola sequer ao gol de Romero. Na segunda etapa, aconteceu a mesma coisa e o máximo que o goleiro argentino fez foi correr para ajudar Lavezzi na lateral do campo, depois que o argentino tropeçou na placa de publicidade, caiu para trás e teve uma lesão no braço esquerdo.

Novamente com grande efetividade no ataque, a Argentina construiu a goleada com dois gols de Gonzalo Higuain - um aos 4 e o outro aos 40 minutos -, que desencantou nas fases eliminatórias da Copa América Centenário e chegou a quatro na competição - havia feito dois contra a Venezuela, no último sábado, pelas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

ESTADOS UNIDOS 0 x 4 ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS - Guzan; Yedlin, Cameron, Brooks e Fabian Johnson; Bradley, Beckerman (Birnbaum), Zusi e Zardes; Dempsey (Nagbe) e Wondolowski (Pulisic). Técnico: Jurgen Klinsmann.

ARGENTINA - Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori e Rojo (Victor Cuesta); Mascherano, Augusto Fernández (Biglia) e Banega; Lavezzi (Lamela), Messi e Higuain. Técnico: Gerardo Martino.

GOLS - Lavezzi, aos 3, e Messi, aos 31 minutos do primeiro tempo; Higuain, aos 4 e aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Wondolowski (Estados Unidos).

ÁRBITRO - Enrique Cáceres (Fifa/Paraguai).

RENDA - Não disponíveis.

PÚBLICO - 70.858 pagantes.

LOCAL - NGR Stadium, em Houston (Estados Unidos).