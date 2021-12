Com golaço de Fred, Manchester United vence Crystal Palace na estreia de Rangnick

Ralf Rangnick iniciou com vitória sua primeira experiência como treinador fora da Alemanha. Novo técnico do Manchester United, o alemão contou com um toque de talento brasileiro para vencer o Crystal Palace por 1 a 0, neste domingo, em partida decidida pelo volante Fred, autor de um lindo gol que levantou a torcida no Old Trafford.

O triunfo no jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês mantém a invencibilidade do time desde a demissão de Solskjaer, substituído interinamente por Michael Carrick nos três jogos anteriores. Sob o comando interino, foram contabilizados um empate por 1 a 1 com o Chelsea e uma vitória por 3 a 2 sobre o Arsenal, na liga nacional, além de um triunfo por 2 a 0 sobre o Villarreal na Liga dos Campeões.

O novo momento traz esperanças de um futuro melhor na disputa do Inglês, competição na qual o United ocupa a sexta colocação, com 24 pontos, ainda distante da briga pelo título, uma vez que o líder City tem 35 pontos. O Crystal Palace, que segurou o empate até Fred marcar aos 32 do segundo tempo, é o 12º colocado, com 16 pontos.

Em seu primeiro jogo no comando do time, Ralf Rangnick, ex-treinador de clubes como RB Leipzig e Schalke 04, mandou a campo exatamente a mesma escalação utilizada pelo interino Carrick no jogo contra o Arsenal, em partida disputada na última quinta-feira. O setor ofensivo estava bem organizado, portanto a bola chegava com certa frequência aos pés de Cristiano Ronaldo. O problema é que ele sempre dominava com a marcação já em cima e teve algumas finalizações interceptadas, mas, mesmo assim, conseguiu levar perigo.

Os jogadores de ataque tiveram um apoio importante pelos lados do campo, por onde Dalot e o brasileiro Alex Telles se lançavam em subidas pontuais e eficientes, que geraram oportunidades interessantes. Apesar da superioridade dos donos da casa, com 13 finalizações contra cinco do Crystal Palace, o primeiro tempo acabou sem nenhuma das redes balançadas no Old Trafford.

Ao voltar para o segundo tempo, o United manteve a postura ofensiva, porém viu o Crystal Palace encontrar mais espaços para criar jogadas, ainda que não tenham sido tão perigosas. As dificuldades começaram a aumentar conforme o tempo foi passando. O ataque da equipe de Manchester não funcionava, muito disso em razão de uma atuação inconsistente de Rashford, que errou bastante, rendeu pouco e foi substituído por Elanga aos 30 minutos.

Pouco antes disso, Alex Telles acertou uma bola no travessão, no que até então havia sido a melhor chance da partida. De qualquer forma, o brilho do dia estava em pés brasileiros. Quando o cronômetro marcava 32 minutos, Fred recebeu a bola fora da área, após Greenwood rolar para trás, bateu colocado e a viu a bola morrer dentro do gol.

Agora, o Manchester United volta as atenções à rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões, competição pela qual enfrenta o Young Boys, da Suíça, em mais uma partida no Old Trafford. Já classificado às oitavas de final, o time precisa de um empate na partida, marcada para as 17 horas da quarta-feira, para confirmar a primeira colocação do Grupo F. O próximo compromisso no Campeonato Inglês é diante do Norwich, no dia 11.

OUTROS JOGOS

Fred não foi único brasileiro que marcou um golaço no Campeonato Inglês neste domingo. Em Londres, Lucas Moura abriu o caminho de uma vitória por 3 a 0 do Tottenham sobre o Norwich com um lindo gol. No lance, ele recebeu a bola pelo meio, acertou uma meia-lua, tabelou e limpou mais um marcador antes de chutar forte de fora da área para colocar a bola no gol.

Com isso, o Tottenham se mantém na quinta colocação, com 25 pontos, um a mais que o Manchester United. O Norwich é o lanterna, com dez. Em outra partida, o Leeds, do brasileiro Raphinha, que passou em branco, empatou por 2 a 2 com o Brentford.