Com golaço de Ganso, Sevilla bate Getafe e alcança primeira vitória no Espanhol

O Sevilla derrotou o Getafe por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, graças a um belo gol do brasileiro Paulo Henrique Ganso. O meio-campista esteve em campo nos 90 minutos e foi o principal destaque da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória, no entanto, só veio aos 38 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita, Ganso se antecipou ao zagueiro e deu um leve toque de calcanhar, com extrema categoria, para as redes. O resultado levou o Sevilla para a oitava colocação na tabela, com quatro pontos. O Getafe está em 14º, com um.

Os três pontos na tabela confirmam o bom momento do Sevilla neste início de temporada. Na última terça-feira, o time empatou por 2 a 2 com o Istanbul, da Turquia, e garantiu vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões - o jogo de ida havia sido 2 a 1 para o time espanhol. Ganso não atuou em nenhuma dessas duas partidas por opção do técnico Eduardo Berizzo.

Também em outro jogo já encerrado neste domingo pelo Espanhol, o Athletic Bilbao derrotou o Eibar por 1 a 0, fora de casa, no clássico basco. O gol da partida foi marcado por Aritz Aduriz. Pelo mesmo placar e também longe de seus domínios, o Leganés derrotou o Espanyol com um gol de Martin Mantovani.