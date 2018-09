Com golaço de Gervinho, Parma supera Cagliari e vence a 2ª seguida no Italiano

De volta à elite, o Parma começa a se recupera do início ruim de campanha no Campeonato Italiano. Neste sábado, contando com um golaço do marfinense Gervinho, o time derrotou o Cagliari por 2 a 0, em casa, pela quinta rodada da competição, obtendo o segundo triunfo consecutivo.

A vitória deste sábado levou o Parma aos sete pontos, na sétima posição, embora possa ser ultrapassado por outros clubes no complemento da rodada. Já o Cagliari estacionou nos cinco pontos.

Após só somar um ponto nas três primeiras rodadas do Italiano, o Parma derrotou a Inter de Milão, fora de casa, em seu compromisso anterior. E neste sábado começou a construir a sua vitória aos 20 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Inglese, aproveitando falha do sistema defensivo do Cagliari.

Na etapa final, o Parma ampliou a sua vantagem logo no começo. E foi com um golaço de Gervinho, que disparou do campo de defesa até a grande área do Cagliari, deixando vários adversários para trás, antes de finalizar às redes, com a bola tocando na trave antes de entrar na meta.

Os times voltarão a jogar pelo Campeonato Italiano na próxima quarta-feira. O Cagliari, que neste sábado escalou o brasileiro João Pedro como titular, vai receber a Sampdoria, enquanto o Parma atuará como visitante conta o Napoli.