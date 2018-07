Com golaço de Giroud, Arsenal goleia o Newcastle

Com dois gols de Cazorla e dois de Giroud, o Arsenal se recuperou no Campeonato Inglês. Neste sábado, no último jogo do dia pelo torneio, a equipe londrina recebeu o Newcastle e goleou por 4 a 1 apesar de somar mais de dez desfalques, entre eles jogadores importantes como Özil e Walcott.

O destaque do jogo foi o segundo gol de Giroud, o terceiro do Arsenal. No lance, Bellerín avançou à linha de fundo pela direita e tocou para o francês, que bateu com o lado externo do pé esquerdo e mandou para dentro. Ele já havia feito o primeiro gol do jogo, subindo alto para completar de cabeça o cruzamento de Alexis Sánchez.

O segundo gol do Arsenal também foi bonito. Mais uma vez a jogada foi do chileno, que tocou para Cazorla no meio da área. O espanhol dominou já adiantado a bola, passou pelo zagueiro, e bateu bonito para tirar do goleio. Ayoze Pérez fez o gol de honra do Newcastle e Cazorla, depois, fez o quarto, de pênalti.

Com a vitória, o Arsenal foi aos mesmos 26 pontos que o Southampton, mas atrás, no sexto lugar. O Newcastle segue na sétima posição, com 23 pontos. No domingo acontece o clássico entre Manchester United e Liverpool.