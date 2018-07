Com golaço de Helder, Bahia derruba o lanterna Náutico em Salvador

SALVADOR - Com um golaço de Helder, o Bahia venceu o Náutico por 2 a 0, na tarde deste domingo, em Salvador, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana, que criou pouco no primeiro tempo e melhorou na etapa final, estreou seu novo terceiro uniforme, azul e rosa. Um primeiro tempo de pouca criatividade por pouco não acabou com o Náutico na frente. Nos minutos finais, o time visitante chegou a marcar, com Tiago Real, que cabeceou para as redes, mas o árbitro marcou impedimento e anulou o gol.

No segundo tempo o Bahia voltou mais agressivo e passou a dominar a partida. O Náutico também passou a se mostrar mais presente em campo, porém não o suficiente para impor risco aos adversários. O primeiro gol tricolor saiu aos 11 minutos do segundo tempo, de uma bomba lançada por Helder, de muito longe, no ângulo de Ricardo Berna, que nem se mexeu. Aos 31, Fernandão cabeceou, a bola bateu na trave, e entrou, ampliando para os baianos.

Com a vitória o Bahia subiu para a sétima posição, com 23 pontos, um a mais que o eterno rival Vitória. Já o Náutico segue seu calvário rumo à Série B. Ainda é o lanterna do campeonato, com apenas oito pontos, a cinco da Portuguesa, primeiro time à sua frente.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 NÁUTICO

BAHIA - Marcelo Lomba; Madson, Demerson, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Rafael Miranda (Diones), Helder e Marquinhos (Feijão); Wallyson e Fernandão (Obina). Técnico - Cristóvão Borges.

NÁUTICO - Ricardo Berna; Auremir, João Filipe, Leandro Amaro e Bruno Collaço; Elicarlos, Derley (Maikon Leite), Martinez e Tiago Real; Olivera (Jonatas Belusso) e Jones Carioca. Técnico - Jorginho.

GOLS - Helder, aos 11, e Fernandão, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Martinez, Lucas Fonseca, Demerson e Bruno Collaço.

RENDA - R$ 315.190,00.

PÚBLICO - 10.614.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).