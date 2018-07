Com golaço de Isco, Espanha atropela a Bielo-Rússia por 3 a 0

Um dos melhores jogadores da nova geração espanhola, Isco fez, neste sábado, o seu primeiro gol pela seleção principal. Colocou a bola na forquilha para abrir o placar da vitória da Espanha sobre a Bielo-Rússia, por 3 a 0, em Huelva, pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa/2016.

Banco do Real Madrid, Isco foi titular no time montado por Vicente del Bosque e fez seu gol aos 18 minutos do primeiro tempo. Na entrada da área, com um marcador à sua frente, jogou para a perna direita e mandou exatamente na junção entre a trave esquerda e o travessão. O goleiro nem se mexeu.

No segundo gol, um minuto depois, Busquets arriscou de longe, rasteiro, o goleiro pulou atrasado e aceitou. Aos 10 do segundo tempo, Pedro recebeu de Juanfran na área e, livre, chutou colocado para fazer o terceiro e garantir a vitória.

Também neste sábado, pelo Grupo C, a Eslováquia manteve os 100% de aproveitamento ao vencer a Macedônia por 2 a 0 na antiga república iugoslava. Kucka e Nemec marcaram os gols eslovacos. Já a Ucrânia contou com três gols de Yarmolenko, do Dínamo de Kiev, para fazer 3 a 0 em Luxemburgo, também como visitante.

Com esses resultados, a Eslováquia continua na liderança da chave, com 12 pontos, enquanto a Ucrânia e a Espanha foram a nove, com os espanhóis tendo melhor saldo de gols. Macedônia (três), Bielo-Rússia e Luxemburgo (um cada) tendem a fazer figuração no grupo.

No meio de semana não tem rodada das Eliminatórias da Eurocopa. A Espanha aproveita para fazer amistoso contra a Alemanha, em Vigo, na quarta. No mesmo dia, a Ucrânia enfrenta a Lituânia e a Eslováquia recebe a Finlândia.