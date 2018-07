Com golaço de Neto Baiano, Sport vence Botafogo em casa

Com um belo gol do meio-de-campo, o Sport derrotou o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, na retomada do Campeonato Brasileiro após o recesso da Copa do Mundo. O triunfo, em partida válida pela 10ª rodada, fez o time pernambucano dar um salto na tabela, aparecendo na provisória segunda colocação da tabela.

O Sport, que estava em nono antes da interrupção do Brasileirão, chegou aos 17 pontos e se aproximou do líder Cruzeiro, que tem 19 e ainda jogará na rodada, nesta quinta. Já o Botafogo estacionou nos nove pontos, mais próxima da zona de rebaixamento.

O único gol da partida foi marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. Neto Baiano acertou inesperado chute do meio-campo, que encobriu o goleiro Andrey, adiantado. Reserva, Andrey substituiu Jefferson, que ganhou folga no início da semana depois de ser liberado pela seleção brasileira ao fim da Copa.

No início da partida, as duas equipes demonstraram certa falta de entrosamento e de ritmo, embora não tenha faltado vontade. Ambos se esforçaram e, aos 25 minutos da primeira etapa, Zeballos arriscou sozinho e a bola passou rente à trave. Aos 40, houve nova chance do Botafogo, com Dória, em cobrança de falta, mas Magrão fez a defesa.

No segundo tempo, o Botafogo buscou o ataque, protagonizou algumas tentativas de empatar, mas sem efetivar. Na mais perigosa delas, aos 43 minutos, surpreendeu com Carlos Alberto que, sozinho na pequena área, desperdiçou.

Os rubro-negros buscaram ampliar o placar, sem desistir, até o final da partida. Aos 40 minutos, quase marcou: Ananias recebeu da direita, mas cruzou forte e Leonardo não alcançou. Logo em seguida, o mesmo Leonardo não aproveitou bola cruzada de Danilo.

Na próxima rodada, o Botafogo tentará reagir diante do Coritiba, sábado, em Volta Redonda. O Sport visitará o Goiás, no Serra Dourada, no dia seguinte.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 0 BOTAFOGO

SPORT - Magrão; Patric, Durval, Éwerton Páscoa e Renê; Rithely, Wendel e Zé Mario; Felipe Azevedo (Ananias), Érico Júnior (Danilo) e Neto Baiano (Leonardo). Técnico: Eduardo Baptista.

BOTAFOGO - Andrey; Lucas, Bolívar, Dória e Júnior César; Gabriel, Bolatti (Jorge Wagner) e Zeballos (Carlos Alberto); Yuri Mamute (Daniel), Wallyson e Emerson. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Neto Baiano, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas, Gabriel (Botafogo); Rithely (Sport).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 359.200,00.

PÚBLICO - 19.530 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, Recife (PE).