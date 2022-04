Com golaço de Pedri, Barcelona vence Sevilla e pula para 2º lugar no Espanhol

Sob o comando do ídolo Xavi e com direito a golaço de Pedri, o Barcelona chegou ao 13º jogo sem derrota, sendo seis vitórias consecutivas, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol ao derrotar o Sevilla por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Camp Nou, pela 30ª rodada.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 57 pontos, mesma pontuação do Sevilla, mas o ultrapassa nos critérios de desempate. O Real Madrid é o líder, com 69, com um jogo a mais do que a equipe catalã. Fechando o G-4, que leva até a Liga dos Campeões, é o quarto, também com 57.

O Barcelona dominou o primeiro tempo, não deu espaço para o rival e finalizou nove vezes, contra apenas uma do Sevilla. Faltou para o time catalão caprichar mais na finalização para acertar o alvo, diante de uma equipe recuada.

Nos minutos finais, a pressão aumentou. Pedri mandou a bola para dentro da área, Dembélé cabeceou, Ferrán Torres furou, e Koundé afastou antes que Aubameyang chegasse para empurrar. Depois, o mesmo Aubameyang chutou cruzado para um milagre do goleiro Bono.

No segundo tempo, o Barcelona apertou o passo ainda mais e transformou o jogo em ataque contra a defesa. Foi um bombardeio no gol do Sevilla, que se segurava. Aos 23 minutos, Piqué mandou na trave.

A tática do Sevilla funcionou até aos 26 minutos, quando Dembélé mandou para Pedri dentro da área. Ele deixou dois defensores no chão e mandou um bonito chute no fundo das redes. No último lance, Ter Stegen quase entregou, mas se recuperou a tempo para impedir que o rival empatasse o duelo.

Ainda neste domingo, o Bétis se firmou na quinta colocação, com 53 pontos, ao fazer sonoros 4 a 1 contra o Osasuna (10º). Quem também venceu foi o Athletic Bilbao, oitavo, com 44, que derrotou o Elche (14º), por 2 a 1.

Outros dois jogos terminaram empatados. Em nono, com 41 pontos, o Valencia ficou no 0 a 0 contra o Cádiz, time que luta diretamente contra o rebaixamento. Já Granada e Rayo Vallecano ficaram no 2 a 2.

Que isso, Rakitic?

Após a partida, Ivan Rakitic, meio campista do Sevilla, resolveu quebrar totalmente os protocolos. Se é praxe os jogadores presentearem os torcedores com a camisa utilizada no jogo, o croata foi além e se desfez do uniforme completamente ao entregar a camisa e o calção para os torcedores. Com isso, o ex-Barcelona acabou apenas de cueca no gramado, arrancando risos dos ex-companheiros de equipe.