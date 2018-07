Com golaço de Pogba e dois de Ibrahimovic, United vence e alivia crise no Inglês

Depois de quatro jogos sem vencer no Campeonato Inglês, sendo que no período de jejum chegou a ser goleado por 4 a 0 pelo Chelsea, o Manchester United aliviou a crise que vive na competição ao bater o Swansea por 3 a 1, fora de casa, neste domingo, pela 11ª rodada da competição.

O francês Paul Pogba, com um golaço, e o sueco Zlatan Ibrahimovic, que balançou as redes por duas vezes ainda no primeiro tempo, foram os destaques do triunfo da equipe comandada por José Mourinho, que vem sendo contestado no cargo e também ganhou novo fôlego com a vitória conquistada no País de Gales.

O resultado levou o United ao sexto lugar do Inglês, com 18 pontos, ficando agora três atrás do Tottenham, quinto colocado, que horas mais cedo empatou por 1 a 1 no clássico com o Arsenal. Assim, o time de Old Trafford passou a se aproximar mais da equipe que hoje ocupa a última vaga na zona de classificação para competições europeias da próxima temporada. Já o Swansea estacionou nos cinco pontos e amarga a penúltima posição, sendo que só está à frente do lanterna Sunderland nos critérios de desempate.

Reforço mais caro da atual temporada do futebol europeu após deixar a Juventus, Pogba abriu o placar aos 14 minutos com uma pintura de gol. Após aproveitar uma bola sobrada depois de rebote dado pela zaga, ele pegou a bola de primeira pelo alto, da meia-lua, e acertou o ângulo esquerdo do goleiro do Swansea em um lindo voleio.

E o United construiu a sua vitória com outros dois gols pouco depois. Primeiro aos 20 minutos, quando recebeu de Wayne Rooney, cortou um marcador na entrada da área e chutou no canto direito baixo do goleiro. E já aos 32 veio o segundo. Após chutão do goleiro De Gea de sua meta, o astro sueco escorou para Rooney e recebeu de volta para em seguida passar por um defensor e chutar com tranquilidade na saída do goleiro.

Para Ibrahimovic, os dois gols também encerraram um jejum de sete partidas sem marcar - não balançava as redes desde 29 de setembro - e foram emblemáticos historicamente. O primeiro foi o de número 25.000 da história do Campeonato Inglês, enquanto o segundo foi o seu 400º em sua carreira em clubes.

Na etapa final, o Swansea ainda descontou aos 23 minutos, quando Van der Hoorn subiu com liberdade na área para completar uma cobrança de falta. Mas o time não teve mais forças para ameaçar o United, que assim ganhou moral para o clássico da próxima rodada do Inglês, contra o Arsenal, no dia 19, em Old Trafford. Já o Swansea buscará reabilitação contra o Everton, fora de casa, no mesmo dia.