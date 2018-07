Com golaço de promessa brasileira, Granada vence e deixa lanterna do Espanhol

O Granada contou com o talento de uma promessa brasileira para vencer nesta segunda-feira e deixar a lanterna do Campeonato Espanhol. O jovem meia Andreas Pereira, de 21 anos, marcou um golaço de fora da área para definir o triunfo por 1 a 0 sobre o Las Palmas, em casa, no fechamento da 21.ª rodada da competição.

O resultado levou o Granada a 13 pontos, subindo para penúltima colocação e deixando a lanterna nas mãos do Osasuna, que tem 10. Apesar da vitória, a equipe ainda está a cinco pontos do Leganés, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Las Palmas, por sua vez, está no meio da tabela, em 11.º, com 28 pontos.

Andreas Pereira foi formado nas divisões de base do Manchester United, chegou a ter chances no time principal, mas sofreu com a falta de espaço e foi emprestado. Nesta segunda, marcou seu terceiro gol neste Espanhol aos 16 minutos, quando recebeu na intermediária, dominou com o pé esquerdo e, sem deixar a bola cair, emendou de direita no canto esquerdo do goleiro.

Com a vantagem, o Granada se fechou e soube suportar a pressão do adversário para vencer. Ainda desesperado no Espanhol, o time volta a campo na segunda que vem para encarar o Eibar, fora de casa. O Las Palmas, por sua vez, tentará se recuperar no domingo, quando recebe o Sevilla.