Com gol de Raffael, Mönchengladbach vence e assume 4º lugar

Com um golaço de cobertura do meia brasileiro Raffael, o Borussia Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, em casa, neste sábado, e assumiu a quarta posição do Campeonato Alemão. A vitória fez a equipe chegar aos 42 pontos e ultrapassar o Schalke 04, que na última sexta foi derrotado pelo Hertha Berlin por 2 a 0 e estacionou nos 41 pontos.

Assim, o Mönchengladbach passou a ocupar o último posto da zona de classificação para Liga dos Campeões por meio do Campeonato Alemão, que dá três vagas diretas à fase de grupos da competição continental e cujo quarto colocado disputa uma eliminatória que vale uma vaga no estágio de grupos.

Já o Eintracht se complicou ainda mais na sua luta contra o rebaixamento ao ficar com 24 pontos, na 18ª colocação, encabeçando assim a zona de descenso da tabela. E a equipe agora foi alcançada pelo Hoffenheim, que em outro jogo deste sábado derrotou o Wolfsburg por 1 a 0, em casa, e também chegou aos 24 pontos, embora esteja em desvantagem nos critérios de desempate.

Para assumir a quarta posição do Alemão, o Borussia Mönchengladbach também foi ajudado por uma atuação infeliz do goleiro Hradecky, do Eintracht. Ele falhou nos lances dos dois primeiros gols da equipe da casa. A abertura do placar aconteceu aos 36 minutos da etapa inicial. Após escanteio batido por Raffael pela direita, o goleiro afastou mal a bola, que sobrou ainda dentro da área para Lars Stindl aproveitar o rebote e finalizar para as redes.

Já aos 8 minutos do segundo tempo veio a segunda lambança de Hradecky. Ao tentar abafar um lançamento com os pés em um lance no qual saiu da grande área para afastar o perigo, ele pegou mal na bola, que sobrou limpa nos pés de Raffael. Da intermediária, o brasileiro dominou com tranquilidade e bateu com efeito de cobertura para marcar um golaço.

Dono do jogo, o Mönchengladbach ainda ampliou aos 34 minutos da etapa final. Mahmoud Dahoud investiu pelo lado esquerdo do ataque, pedalou para cima da zaga, ficou cara a cara com Hradecky e chutou no canto direito baixo do goleiro, que desta vez pouca coisa poderia fazer para impedir o gol.

OUTROS JOGOS

Além do duelo envolvendo o Hoffenheim, que fez o Wolfsburg estacionar nos 37 pontos na sétima posição do Campeonato Alemão, outras três partidas já foram disputadas neste sábado pela 26ª rodada da competição. Em uma delas, o Colônia se garantiu na nona colocação, com 33 pontos, ao bater o Hannover por 2 a 0, fora de casa.

E os dois gols da partida foram marcados por Leonardo Bittencourt, que nasceu na Alemanha e é filho do ex-jogador do Fluminense Franklin Bittencourt. Este último, por sinal, trilhou carreira no futebol germânico após deixar a equipe carioca. E os gols de Leonardo fizeram o Hannover se afundar ainda mais na lanterna do Alemão, na qual tem apenas 17 pontos.

Já o Ingolstadt empatou por 3 a 3 com Stuttgart, em casa, em um jogo no qual chegou a estar vencendo por 3 a 1, antes de ceder a igualdade na parte final do segundo tempo. O resultado fez os anfitriões ficarem com 33 pontos na décima posição, justamente à frente do Stuttgart, 11º com 32.

Em outro duelo do dia, Darmstadt e Augsburg empataram por 2 a 2 em outro resultado ruim para as duas equipes. A primeira delas, que atuou em casa e chegou a fazer 2 a 0 no placar, está logo acima da zona de rebaixamento, com 27 pontos na 15ª posição, enquanto o Augsburg, com a mesma pontuação, é o 13º colocado.