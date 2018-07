Com golaço de Robinho, Santos bate o Coritiba na Vila Belmiro

Robinho voltou da seleção brasileira para comandar a reação do Santos no Campeonato Brasileiro . Sob a batuta do seu principal jogador, a equipe bateu o Coritiba por 2 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro, e aliviou a pressão depois de uma semana tensa. Após a derrota para o Sport, a torcida protestou e pichou a fachada do estádio cobrando empenho e a vaga na Libertadores de 2015. Com o triunfo de ontem, o Santos chegou aos 29 pontos, mas continua distante do G-4. É apenas o 9.º colocado.

Robinho não se destacou somente pelo golaço que marcou, o segundo do jogo, quando encobriu o goleiro Vanderlei com um belo toque da entrada da área. Com a bola, o atacante deu toque de letra e chapéu. Sem, participou muito do jogo. Além de orientar o posicionamento dos companheiros, se movimentou bastante e deu opção de passe para os homens de meio de campo.

O Santos foi superior ao Coritiba desde o início do jogo. Não à toa, abriu o placar logo aos 13 minutos. Lucas Lima avançou em velocidade da intermediária e bateu forte de fora da área para marcar um golaço.

Aos 25, o time ainda reclamou de um pênalti em Robinho, que foi derrubado dentro da área. Mas o Coritiba também se queixou da arbitragem cinco minutos depois, quando o gol de Lucas Claro foi anulado por causa de impedimento de Zé Love.

Com amplo domínio das ações ofensivas da partida, o Santos ainda se aproveitou das fragilidades do Coritiba. Foi assim, por exemplo, que nasceu o gol de Robinho, aos 38 minutos. Leandro Damião recuperou a bola após erro na saída do Coritiba e lançou Gabriel, que passou para Robinho.

No segundo tempo, o Santos continuou melhor. O Coritiba até tentou se arriscar mais ao ataque, mas faltava qualidade à equipe para criar as jogadas no meio de campo. Sem ser muito incomodado, o Santos nem precisou acelerar muito o ritmo da partida para administrar a vantagem. O problema é que em alguns lances a equipe exagerou no preciosismo e deu campo de jogo para o adversário.

Quando se aproximava do gol, o Santos falhava demais nas finalizações. Leandro Damião manteve o baixo nível das últimas atuações e desperdiçou uma boa chance.

No momento em que a partida já caminhava para o fim, aos 42 minutos, o Coritiba diminuiu com Dudu, que arriscou de fora da área e viu a bola desviar na defesa para enganar Aranha, que nada pôde fazer. Mas já era tarde demais e não havia mais tempo nem forças para os paranaenses buscarem o empate.

SANTOS 2 X 1 CORITIBA

SANTOS -

Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Alison, Arouca e Lucas Lima (Geuvânio); Gabriel (Rildo), Robinho e Leandro Damião (Souza). Técnico: Enderson Moreira.

CORITIBA - Vanderlei; Ivan, Leandro Almeida, Luccas Claro e Carlinhos; Hélder (Douglas), Gil, Rosinei, Robinho (Joel) e Élber (Dudu); Zé Eduardo. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Lucas Lima, aos 13, e Robinho, aos 38 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ/Fifa).

CARTÕES AMARELOS - Alison, Cicinho, Leandro Damião, David Braz (Santos); Carlinhos, Hélder, Zé Eduardo (Coritiba).

RENDA - R$ 129.955,00.

PÚBLICO - 7.075 torcedores.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).