Com golaço de Shaqiri, Liverpool goleia Manchester United em amistoso

Enfim recuperado de lesão, o meia Fred fez sua estreia com a camisa do Manchester United neste sábado, em amistoso com o Liverpool, nos Estados Unidos. Mas a participação do brasileiro acabou sendo ofuscada por outra estreia em campo. A do suíço Xherdan Shaqiri, que selou a goleada do Liverpool, por 4 a 1, com um golaço, de bicicleta.

Destaque da Suíça na Copa do Mundo da Rússia, Shaqiri entrou em campo no início do segundo tempo, no lugar de Mohamed Salah. E deixou a sua marca aos 37 minutos ao acertar linda bicicleta, sem dar qualquer chance ao goleiro. O duelo foi válido pela International Champions Cup, competição amistosa que envolve alguns dos principais times da Europa na pré-temporada.

Antes de Shaqiri coroar sua estreia com o belo gol, o Liverpool abriu o placar aos 28 minutos de jogo, com gol de Sadio Mané, em cobrança de pênalti. Andreas Pereira empatou três minutos depois. Mas, no segundo tempo, Daniel Sturridge e Sheyi Ojo, em outra penalidade, colocaram o Liverpool novamente em vantagem.

Como de costuma na competição, tanto Jürgen Klopp quanto José Mourinho aproveitaram o clássico fora de hora para testar jovens jogadores e reforços. Do lado do Manchester, o maior alvo era Fred, que substituiu Juan Mata aos 25 minutos do segundo tempo. O brasileiro teve atuação discreta.

Voltando de lesão, Fred foi motivo de preocupação na seleção brasileira ao longo de toda a participação da equipe na Rússia, até a queda nas quartas de final. Ele acertou com o Manchester justamente durante o Mundial. E fez sua estreia neste sábado.

Do lado do Liverpool, o lateral/volante brasileiro Fabinho esteve em campo novamente. Foi titular e jogou por 65 minutos. Roberto Firmino segue de férias, por ter participado da Copa e ter jogado mais vezes que Mané e Salah na competição.

O atual vice-campeão da Liga dos Campeões encerrou sua participação no torneio amistoso neste sábado, enquanto o United ainda fará mais um jogo, contra o Real Madrid no dia 31, em Miami.