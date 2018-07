Com golaço de Tevez, Juventus faz 7 no Parma e lidera no Italiano

Em dia inspirado de Carlitos Tevez, a Juventus não teve qualquer dificuldade para atropelar o Parma neste domingo,9. Com dois gols do argentino, sendo um deles um golaço, o time de Turim goleou o adversário por 7 a 0, em casa, pela 11.ª rodada, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Italiano.

O resultado levou a Juventus a 28 pontos, seis à frente da Roma, que ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, dia 22, os líderes voltam a campo para enfrentar a Lazio, em Roma. Já o Parma é o lanterna do Campeonato Italiano, com apenas seis pontos, e tentará a recuperação diante do Empoli, dia 23, em casa.

O show da Juventus começou aos 24 minutos, quando Pogba arriscou de longe, o goleiro deu rebote e Llorente apareceu para fazer o primeiro. Cinco minutos depois, Lichtsteiner acertou lindo chute de fora da área para fazer o segundo. A dupla voltou a aparecer aos 36, quando Lichtsteiner recebeu pela direita e deu cruzamento perfeito para Llorente completar para a rede.

Foi aí que começou o espetáculo de Tevez. Aos quatro minutos do segundo tempo, o argentino recebeu antes do meio de campo, escapou da falta, passou por três marcadores, sendo que no último deu um drible da vaca, e tocou no canto do goleiro para marcar um golaço. Aos 12, o argentino fez mais um, aproveitando novo rebote em chute de longe de Pogba.

Aos 25, Llorente deixou o campo para a entrada de Morata. E se os dois atacantes titulares da Juventus haviam marcado dois gols, o reserva espanhol não queria deixar por menos. Aos 30, ele recebeu enfiada de bola perfeita de Coman e tocou na saída do goleiro para fazer o sexto. Já aos 42, aproveitou cruzamento da direita para tocar com estilo e fechar a goleada.

OUTROS RESULTADOS A lanterna do Campeonato Italiano ficou com o Parma porque o Chievo, que ocupava a última colocação, recebeu o Cesena e venceu por 2 a 1. Os anfitriões seguem na zona de rebaixamento, com oito pontos, em 18.º. Um ponto atrás, em penúltimo, aparece justamente o Cesena.

Na parte de cima da tabela, a Udinese perdeu a chance de voltar à zona de classificação para os torneios europeus neste domingo. Fora de casa, a equipe abriu o placar logo no início diante do Palermo, com Thereau, mas sofreu o empate pouco depois com Dybala e ficou no 1 a 1. O resultado deixou a equipe em oitavo, com 17 pontos, enquanto o Palermo é 12.º, com 13.

Quem também perdeu a chance de se aproximar das primeiras posições foi a Lazio, que perdeu para o Empoli por 2 a 1, fora de casa, e estacionou nos 19 pontos, em quarto. Barba e Maccarone marcaram para os anfitriões e Djordjevic descontou para o time romano no fim.