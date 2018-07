Com golaço de Valdivia, sem querer, Inter bate o Santos no Beira-Rio

Levou somente um minuto para o Santos desmoronar e deixar um resultado bom se transformar em nova derrota fora de casa. Sem vencer como visitante desde março, o time segurava neste domingo o empate com o Inter até sofrer um golaço, ter um jogador expulso e deixar o Beira-Rio derrotado por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Valdivia mudou a história e premiou o Inter pelo domínio que exercia desde o apito inicial. O meia, que voltava de lesão, cobrou uma bela falta e surpreendeu Vladimir. O goleiro esperava o cruzamento e quando deu conta do perigo, não conseguiu defender.

Logo depois de ficar em desvantagem, o Santos ainda perdeu David Braz expulso por reclamação. Enquanto isso, o Inter comemorava o gol. O time pouco pode fazer depois e voltar para casa com um resultado que faz a equipe voltar a ficar perto da zona de rebaixamento.

Os times fizeram um jogo de muito estudo e paciência, mas pouca atratividade para o torcedor. O Inter tinha a atitude e o domínio da posse de bola, embora isso desse ao Santos aquilo que mais desejava em campo: o espaço para os contra-ataques.

O panorama era dúbio, pois de certa forma os dois rivais cumpriam as propostas dos seus treinadores. O roteiro só começou a se alterar no segundo tempo, quando o Inter se lançou mais ao ataque, cativou a torcida e não deu chances aos contragolpes do Santos.

O técnico Marcelo Fernandes promoveu a estreia do volante Thiago Maia entre os titulares e o jogador foi um dos que mais trabalharam. O Inter pressionou quase sempre pelo lado direito, com D''Alessandro. Pelo setor surgiu a principal jogada da etapa inicial, um cruzamento para o zagueiro Ernando cabecear no travessão.

Mesmo acuado, o Santos soube se controlar sem levar grandes sustos e se mostrou eficiente. O time criou pelo menos quatro boas chances de gol antes do intervalo, sempre no contra-ataque e com boas aparições individuais de Lucas Limas e Ricardo Oliveira.

A equipe gaúcha teve problemas ainda no primeiro tempo com lesões de dois jogadores (o goleiro Alisson e o lateral Alan Ruschel). Pelo menos o técnico Diego Aguirre pode compensar as perdas com o bom retorno de Valdivia, o responsável por mudar a história do jogo.

Mesmo que não tivesse feito o gol, ele já tinha melhorado a equipe. O Inter passou também a chegar pelo lado esquerdo, enquanto o Santos parecia acomodado com o 0 a 0. O Santos só não contava que o plano seria desmontado em apenas um minuto.

Com o triunfo, o Inter chegou aos 13 pontos, na décima colocação no Campeonato Brasileiro. Mais atrás, o Santos é o 14º, com dez.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 SANTOS

INTERNACIONAL - Alisson (Muriel); William, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel (Valdivia); Rodrigo Dourado, Anderson, Jorge Henrique e D''Alessandro; Nilmar (Rafael Moura) e Lisandro López. Técnico: Diego Aguirre.

SANTOS - Vladimir; Daniel Guedes (Caju), Werley, David Braz e Victor Ferraz; Lucas Otávio, Thiago Maia e Lucas Lima; Gabriel (Neto Berola), Geuvânio (Marquinhos Gabriel) e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

GOL - Valdivia, aos 31 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernandes (PA)

CARTÕES AMARELOS - Jorge Henrique, David Braz, Lucas Otávio, Lisandro López, William, Neto Berola.

CARTÃO VERMELHO - David Braz.

RENDA - R$618.895,00.

PÚBLICO - 22.495 pagantes

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).