Com golaços de Deyverson, reservas do Palmeiras vencem jogo-treino

A equipe reserva do Palmeiras derrotou a Internacional de Limeira por 3 a 0, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol nesta quinta-feira. Erik abriu o placar; Deyverson marcou duas vezes, com belos gols, para completar o placar e se tornar o destaque da partida amistosa.

+ Melhor ataque, Palmeiras aposta na versatilidade dos artilheiros

+ Com 'perdão' a Róger Guedes, Palmeiras volta aos treinos

No time titular, Deyverson perdeu espaço após a saída de Cuca. O técnico Alberto Valentim escalou Willian como referência na área nos últimos jogos, antes de sua contusão, e deu oportunidade para Keno atuar pelos lados do campo. Com a lesão de Willian, Borja foi escolhido como titular e encerrou um jejum de quatro meses sem gols na vitória sobre a Ponte Preta, no dia 19 de outubro.

A equipe que entrou em campo nesta quinta-feira foi Jailson; Fabiano, Mina, Luan e Zé Roberto; Felipe Melo, Arouca e Jean; Róger Guedes, Erik e Deyverson.

O primeiro tento foi anotado logo no começo por Erik, após cruzamento de Fabiano. Deyverson aumentou a vantagem minutos depois, de letra, após ter recebido outra assistência do lateral-direito. Na sequência, um golaço. Após cruzamento de Guedes, Deyverson deu um chapéu em um zagueiro e, sem deixar a bola cair, fuzilou.

Na segunda etapa, o time foi Vinicius Silvestre; Mailton, Pedrão, Antônio Carlos e Julio; Thiago Santos, Hyoran e Raphael Veiga; Fernando, Erik e Guedes. O Palmeiras continuou pressionando, mas não aumentou o placar. Antes do apito final, Matheus Bahia entrou no lugar de Erik.

Os titulares fizeram uma atividade tática no campo com o técnico Alberto Valentim e um complemento físico. O elenco volta a trabalhar nesta sexta-feira.