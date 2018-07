Com golaços de Romarinho, Corinthians bate Palmeiras

O clássico mais tradicional e de maior rivalidade do futebol paulista era forte candidato a ficar em segundo plano, já que ambas as equipes estão preocupadas com suas respectivas decisões da Copa Libertadores da América e com a Copa do Brasil. O Corinthians, que joga a primeira partida da final do torneio continental contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, entrou em campo com sua equipe reserva. Romarinho, por sinal, havia dito durante a semana que uma boa atuação contra o arquirrival poderia fazer, no mínimo, que ele tivesse presença garantida na delegação corintiana para Buenos Aires.

O Palmeiras, que está na final da competição nacional com o Coritiba, ameaçou entrar com uma equipe mista, mas o técnico Luiz Felipe Scolari surpreendeu, escalando boa parte dos jogadores que eliminaram o Grêmio na quinta-feira passada. A assessoria de imprensa do alviverde havia informado, por exemplo, que o centroavante Barcos e o lateral-direito Cicinho não estavam relacionados para o clássico, mas ambos entraram em campo.

Os desfalques mais importantes do alviverde foram o zagueiro Thiago Heleno e o volante Marcos Assunção, substituídos, respectivamente, por Leandro Amaro e Márcio Araújo. O meia chileno Valdivia, decisivo na semifinal da Copa do Brasil, começou a partida no banco.

O JOGO - O primeiro tempo teve poucos lances agudos de ataque, mas foi bastante movimentado, apesar da expectativa de uma partida morna. Logo no primeiro lance de ataque do Palmeiras, a equipe abriu o placar. Aos 3 minutos de jogo, Cicinho entrou pela direita e cruzou a bola em cima do centroavante Barcos. Ela sobrou na entrada da entrada da grande área para o volante João Vítor, que chutou torto para o gol. Bem colocado na pequena área, o atacante Mazinho não desperdiçou e mandou a bola para o fundo das redes: 1 a 0.

Em vez de trazer nervosismo para a equipe corintiana, o gol alviverde fez com que os jogadores do time do Parque São Jorge pressionassem constantemente, com bolas que eram rebatidas pela defesa rival.

Aos 15 minutos, depois de a defesa do Palmeiras afastar o perigo, a bola sobrou para o atacante Liedson, praticamente sem marcação. Após ele emendar uma linda bicicleta, a bola acertou a trave e caprichosamente atravessou a linha do gol, para alívio da torcida palmeirense.

A pressão corintiana era grande e, aos 22, o goleiro Bruno fez uma importante defesa. Ele rebateu para a linha de fundo um chute forte do lateral Weldinho que tinha como certa a direção do gol.

O Palmeiras tentou equilibrar as ações, mas o Corinthians empatou a partida em uma bela jogada, aos 33. Willian tocou a bola pela direita para Liedson, que cruzou rasteiro para a pequena área. A bola encontrou Romarinho, que tocou de letra e mandou para o fundo das redes.

O primeiro tempo seguiu movimentado, mas sem outros lances perigosos de gol. Antes mesmo do término da etapa, Luiz Felipe Scolari já havia colocado o meia Valdivia para aquecer. Na volta para o segundo tempo, ele não só colocou o chileno no lugar de Daniel Carvalho, como tirou o zagueiro Leandro Amaro para a entrada do atacante Maikon Leite.

Mesmo com a ousadia de Felipão, o Corinthians continuou mais agressivo nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 10 minutos, novamente Romarinho levou a torcida alvinegra ao delírio com mais um golaço. Ele pegou a bola na grande área, deu um drible desconcertante em cima do lateral Cicinho e mandou um belo chute ao gol, sem chances para o goleiro Bruno, virando o placar para 2 a 1.

Depois do gol de desempate e com as mudanças promovidas pelo técnico, o Palmeiras começou a tentar modificar o cenário da partida com maior domínio de bola e jogadas de ataque esporádicas. Aos 23 minutos, o centroavante argentino Barcos arriscou um chute forte, que levou perigo ao gol de Júlio César, mas tocou no lado de fora das redes. Aos 26, o goleiro corintiano foi obrigado a praticar difícil defesa, depois de um outro chute forte, desta vez de Maikon Leite.

Aos 33, o Corinthians quase ampliou o placar depois de um lance rápido do centroavante Liedson. Ele arrancou pelo lado esquerdo do campo e disparou para o gol, obrigando o goleiro Bruno a espalmar para fora.

O jogo continuou movimentado, mas com poucas oportunidades claras de gol. O Palmeiras não mostrava o mesmo ímpeto dos jogos da Copa do Brasil. Aos 44, ainda teve uma boa oportunidade com Maikon Leite para empatar. Ele disparou pela direita e obrigou Júlio César a se esticar todo, desviando a bola pela linha de fundo. Aos 48, o Corinthians quase fez o terceiro, depois de um bom chute de William Arão, com a bola sendo afastada por Bruno.

Enquanto o Corinthians faz o primeiro jogo da final da Libertadores contra o Boca na próxima quarta-feira, em Buenos Aires, o Palmeiras voltará a campo apenas no próximo domingo, contra o Figueirense, em Barueri, pela sétima rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 X 1 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Julio Cesar, Weldinho, Paulo André, Wallace e Ramon (Felipe); Marquinhos, Willian Arão e Douglas; Romarinho (Adilson), Liedson e Willian (Gilsinho). Técnico: Tite.

PALMEIRAS - Bruno, Cicinho, Maurício Ramos, Leandro Amaro (Maikon Leite) e Juninho (Fernandinho); Henrique, Márcio Araújo, João Vitor e Daniel Carvalho (Valdivia); Mazinho e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Mazinho, aos 3 minutos, e Romarinho, aos 33 do primeiro tempo e aos 10 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - João Vítor, Valdivia, Cicinho, Douglas, Liedson e Márcio Araújo.

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).