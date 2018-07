Com goleada, Borussia Mönchengladbach engata quarta vitória consecutiva

Classificado diretamente à fase de grupos da Liga dos Campeões com o terceiro lugar no Alemão, o time de Mönchengladbach somava cinco derrotas consecutivas antes de começar a vencer. Agora soma 12 pontos e ocupa a décima posição na tabela. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, é o 13.º colocado, com nove pontos.

Neste sábado, a chuva de gols começou aos 16 minutos do primeiro tempo, com o brasileiro Raffael balançando as redes para o Mönchengladbach. Pouco depois, aos 29, Alexander Meier cobrou penalidade máxima e deixou tudo igual no placar até o intervalo.

Na segunda etapa, logo aos 6 minutos, Mahmoud Dahoud voltou a colocar os visitantes na frente. Em seguida, aos 12, Raffael marcou seu segundo gol no jogo. Quando a partida já se encaminhava para o final, Andre Hahn entrou no lugar do brasileiro e deu números finais ao marcador, com gols aos 37, de pênalti, e aos 45.

Na próxima quarta-feira, o Borussia Mönchengladbach quer estender a retomada das vitórias à Liga dos Campeões, campeonato onde soma duas derrotas em dois jogos. O time alemão encara a Juventus fora de casa para tentar deixar a lanterna do Grupo D.