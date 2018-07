Com goleada e marca histórica de Higuaín, Napoli é vice na Itália

O Napoli goleou o Frosinone por 4 a 0 neste sábado, em casa, e garantiu uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado deixou o time anfitrião com o vice-campeonato italiano, com 82 pontos, dois a mais do que a Roma, a terceira colocada. A Juventus, campeã antecipada, finalizou a competição com 91 pontos. O modesto Frosinone, que já entrou em campo rebaixado, fechou a sua campanha com apenas 31 pontos e ocupa a penúltima posição.

O destaque da partida foi o centroavante Gonzalo Higuaín, que marcou três vezes, sendo uma delas com um belo gol de meia-bicicleta. O argentino fecha sua participação como artilheiro do torneio com 36 gols e se torna o primeiro jogador, em 66 anos, a ultrapassar a marca de 35 gols em uma edição da competição. O último a obter o feito foi ao sueco Gunnar Nordahl, da Roma, na temporada 1949/1950.

O Napoli se beneficiou de uma expulsão de Mirko Gori, do Frosinone, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. No entanto, o primeiro gol só saiu aos 44 minutos da etapa inicial, com Marek Hamsik. O segundo tempo foi de Higuaín, que ampliou aos sete, marcou o segundo dele aos 17 e fechou a conta aos 26 minutos.

ROMA BATE MILAN - Já a Roma fechou a competição em terceiro lugar, mesmo com uma vitória sobre o Milan, fora de casa, por 3 a 1, em outro duelo disputado neste sábado. O time da capital italiana terminou com 80 pontos e disputará os playoffs da Liga dos Campeões. O Milan ficou em sétimo lugar, com 57. Os gols da vitória foram marcados por Salah, El Shaarawy e Émerson Palmieri, ex-Santos. O colombiano Carlos Bacca descontou.

Em um duelo que já não valia mais nada para os dois times, a Inter de Milão perdeu para o Sassuolo por 3 a 1, fora de casa. Politano, duas vezes, e Pellegrini marcaram os gols da vitória. Palacio descontou. Os visitantes já haviam garantido a quarta colocação, com 67 pontos, e disputarão a fase de grupos da Liga Europa. O Sassuolo ficou em sexto, com 61.