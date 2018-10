Com goleada, Fluminense retoma confiança para clássico com o Flamengo

A goleada sobre o Paraná pelo placar de 4 a 0 veio em boa hora para o Fluminense. Vindo de irregularidade no Brasileirão, o time carioca recobrou a confiança logo às vésperas do clássico com o Flamengo. Um novo triunfo, no sábado, deixará a equipe de Marcelo Oliveira na beira do G6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores.

"É um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, muita tradição em jogo, dois clubes e torcidas grandiosas", projeta o treinador. "Essa vitória de hoje era importante nesse sentido de pular algumas casas na classificação e agora, temos que ter uma preparação especial. O Flamengo tem um time técnico, temos que marcar bem e procurar jogar bem e agredir, pois temos condições de fazer isso."

O triunfo sobre o Paraná no Maracanã, na noite de segunda-feira, levou o Fluminense aos 37 pontos, pulando para a oitava colocação. Faltam ainda oito pontos para alcançar o Atlético-MG, primeiro time dentro do G6. "Foi uma vitória importante, fundamental nessa caminhada, nos deu essa condição boa na classificação, ficamos na primeira página novamente", pondera Marcelo Oliveira.

O Flu também chegará embalado para o clássico em razão do bom placar construído diante do lanterna. O técnico atribui os gols à maior participação de Jadson e Everaldo no ataque, o que deve ser mantido para o Fla-Flu, no fim de semana. A falta de gols vinha sendo uma preocupação da comissão técnica.

"Nos últimos dois jogos o ataque foi muito bem: a chegada do Jadson, do Everaldo no contra-ataque, movimentando bem e estamos satisfeitos. O fato de não ser uma situação estranha para eles colaborou bastante", comenta o técnico.

O clássico com o Flamengo, pela 29ª rodada, está marcado para as 17 horas de sábado, no Maracanã. Terceiro colocado, o time rubro-negro soma 52 pontos e tenta se manter na briga pelo título. A liderança pertence ao Palmeiras, que tem 56.