Com goleada na mente, Mancini promete outra postura do Corinthians em clássico

Vagner Mancini ainda não esqueceu a goleada sofrida diante do Palmeiras por 4 a 0, em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Paulista, e o treinador promete uma postura diferente do Corinthians.

O técnico ainda não definiu quais titulares mandará a campo no clássico. Contudo, ele não admite que seus comandados se portem com displicência e nem desligados. Quer jogadores concentrados e tratando o duelo como uma decisão.

"Não tenha dúvida que foi um jogo que nos marcou bastante, a gente vinha em ascensão, saímos chateados", lembrou. "Temos a oportunidade agora de enfrentar novamente, vamos fazer de tudo para ser uma história diferente. O jogo começou agora, independente de qual equipe vai ser escalada, temos obrigação de fazer um jogo diferente daquele".

O Corinthians até começou bem o clássico, mas desmoronou após perder boas chances e sofrer o primeiro gol. Dali em diante, o Palmeiras não encontrou dificuldade para entrar na defesa corintiana.

O Corinthians soma três jogos sem sofrer gol e Mancini mostra satisfação por vir ajustando o setor. Por outro lado, não esconde o incômodo com a falta de gols do ataque, que já dura quatro partidas.

"Me incomoda muito, hoje (domingo, diante do Red Bull Bragantino) até tivemos oportunidades no primeiro tempo, poucas no segundo e o time necessita de ajustes", afirmou. "Mas a equipe não toma gols há três jogos, estamos reorganizando a equipe, é necessário que pare de tomar gols, estamos ainda nessa fase de transição”.

Diante do Red Bull Bragantino, Mancini usou dois jovens atacantes da base, Rodrigo Varanda e Kauê, um em cada etapa. Faz testes e não esconde que pode efetivá-los entre os titulares.

"Esses atletas da base que estão aqui podem se tornar titulares. Não sei se já nos próximos jogos estarão entre os 11, mas vi a estreia do Rodrigo e do Cauê como muito interessante. Abriu um leque de opções e aos poucos a gente vai montar uma equipe que seja forte. E eles podem, sim, estar entre os 11 que iniciam as partidas”, completou.