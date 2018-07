Com goleada no Paraguai, Argentina se classifica à Copa

ASSUNÇÃO - Em grande estilo, a Argentina garantiu nesta terça-feira, com duas rodadas de antecedência nas Eliminatórias Sul-Americanas, a sua classificação para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Mesmo jogando no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, os argentinos golearam o já eliminado Paraguai por 5 a 2 e, além da vaga antecipada, assumiram a liderança isolada da competição.

Com 29 pontos após 16 rodadas realizadas, a Argentina abriu sete de vantagem para o Uruguai, o quinto colocado - que hoje disputaria uma repescagem contra a Jordânia, representante da Ásia. Já a vantagem para a Colômbia, em segundo lugar, é de três pontos. Os gols da classificação vieram com Lionel Messi (duas vezes, sendo que o primeiro foi em cobrança de pênalti), Sergio Agüero, Angel Di María e Maxi Rodríguez. José Ariel Nuñez e Roque Santa Cruz descontaram para os paraguaios, de fora de um Mundial pela 1ª vez desde 1994.

Esta será a 16ª participação da bicampeã Argentina em uma Copa do Mundo. Os argentinos não ficam de fora de um Mundial desde 1970, no México, quando caíram nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Peru, comandando pelo brasileiro Didi. Será o primeiro Mundial da Argentina no Brasil, já que a seleção não participou da edição realizada em 1950.

Quem ainda respira, por aparelhos, na luta por uma vaga é a Venezuela. Nesta terça, em Puerto La Cruz, recebeu o Peru e ganhou por 3 a 2. Com 19 pontos, na sexta colocação, os venezuelanos dependem de uma enorme combinação de resultados para conseguirem o quinto lugar e disputar a repescagem. Para começar: na próxima rodada, no dia 11 de outubro, têm de derrotar o Paraguai em casa e torcer para que haja um vencedor entre Equador e Uruguai, ambos com 22 pontos, em Quito. Se este duelo terminar empatado, a Venezuela estará eliminada.