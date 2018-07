Com goleiro de 16 anos, Milan fica no empate contra Atalanta

O destaque da partida ficou por conta do goleiro Gianluigi Donnarumma, de 16 anos, que disputou o seu quarto jogo seguido pelo time milanista no Campeonato Italiano. E se o duelo terminou sem gols, o adolescente pode ser considerado um dos responsávis por segurar um dos zeros do placar.

As principais chances de gol da Atalanta aconteceram no segundo tempo, mas Donnarumma brilhou. Aos 18 minutos, ele espalmou cabeçada de Cigarini. No lance seguinte, salvou chute de Maxi Morález e, aos 24 minutos, fez uma difícil defesa em finalização de Grassi.

Com o empate, o Milan chegou a 20 pontos e alcançou a quinta posição, na zona de classificação à Liga Europa, mas ainda depende dos resultados das partidas de domingo. Já a Atalanta foi a 18 pontos, na sétima colocação.

Agora as equipes têm duas semanas para se preparar antes do próximo jogo no Italiano. No próximo dia 21, o Milan entra em campo contra a Juventus. Já a Atalanta recebe o Torino no dia seguinte.