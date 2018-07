Com goleiro de 17 anos, novo técnico faz 1ª convocação na seleção da Itália

Novo treinador da seleção italiana, Giampiero Ventura fez sua primeira convocação da equipe neste sábado com quatro novidades para um amistoso e o jogo de estreia da Itália nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

A maior surpresa do técnico é o goleiro Gianluigi Donnarumma, de apenas 17 anos. O jogador do Milan será a terceira opção no elenco, enquanto Gianluigi Buffon deve ser mantido entre os titulares e Federico Marchetti segue como a opção imediata ao experiente goleiro.

Donnarumma se destacou na temporada passada ao fazer sua estreia no Campeonato Italiano com boas defesas e a idade de 16 anos e oito meses, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida na elite do futebol italiano.

Na semana passada, o goleiro foi decisivo na vitória do Milan sobre o Torino por 3 a 2, na nova temporada do Italiano ao evitar o terceiro gol do rival em grande defesa em pênalti cobrado no último minuto da partida.

Donnarumma também se torna um dos jogadores mais jovens a defender a seleção. Com sua convocação, já virou uma potencial ameaça aos recordes de longevidade que Buffon ostenta na equipe. O veterano estreou na Itália em 1997, aos 19 anos.

Além do jovem jogador, Ventura chamou o zagueiro Alessio Romagnoli, do Milan, e os atacantes Andrea Belotti, do Torino, e Leonardo Pavoletti, do Genoa. Apesar das novidades, o novo treinador manteve a base do grupo que parou nas quartas de final da Eurocopa, na França.

Ao todo, 15 jogadores daquela delegação foram mantidos na nova convocação. Já o volante Marco Verratti volta ao time após desfalcar a Itália na competição em razão de um problema físico.

Giampiero Ventura assumiu o comando da Itália ao fim da Eurocopa em substituição a Antonio Conte, que acertara com o Chelsea antes mesmo da competição. A última missão de Conte no comando italiano foi mesmo a competição continental.

O primeiro compromisso de Ventura no comando da seleção será o amistoso com a França, no dia 1º de setembro, próxima quinta-feira, em Bari. Quatro dias depois, os italianos vão estrear nas Eliminatórias contra Israel, fora de casa, na cidade de Haifa.

Confira a lista de convocados da seleção italiana:

Goleiros - Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Federico Marchetti (Lazio);

Defensores - Luca Antonelli (Milan), Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Milan), Angelo Ogbonna (West Ham), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);

Meio-campistas - Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter de Milão), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Atacantes - Andrea Belotti (Torino), Eder (Inter de Milão), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Leonardo Pavoletti (Genoa), Graziano Pellè (Shandong Luneng).