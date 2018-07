Com goleiro expulso, Paris Saint-Germain perde para o Tottenham por 4 a 2

Enquanto a imprensa local noticiava a possível chegada de Neymar, o Paris Saint-Germain foi a campo na noite deste sábado para enfrentar o Tottenham, em Orlando, nos Estados Unidos, pela International Champions Cup, um torneio amistoso disputado entre grandes clubes europeus. E acabou atropelado pelo clube inglês: derrota por 4 a 2, em duelo marcado pela expulsão do goleiro Kevin Trapp.

O jogo ocorreu pouco depois da vitória do Barcelona sobre a Juventus pela mesma competição, por 2 a 1. Os dois gols do time catalão foram marcados pelo próprio Neymar - o segundo deles após driblar meio time adversário antes de "fuzilar" Buffon.

E a boa atuação somente reforçou a importância que o atacante brasileiro pode ter no time francês. Com o recém-contratado Daniel Alves em campo, além de Thiago Motta e Marquinhos, o Paris Saint-Germain até começou melhor e abriu o placar aos seis minutos, com Cavani. Mas, aos 18, após gols de Christian Eriksen e Eric Dier, o Tottenham já vencia por 2 a 1.

Javier Pastore ainda empatou o duelo aos 36 minutos. Logo no início do segundo tempo, contudo, o goleiro Kevin Trapp pegou a bola com a mão fora da área, ainda derrubou o atacante adversário e foi expulso. E aí, com um a mais em campo, o time inglês teve tranquilidade para fazer mais dois, com Toby Alderweireld e Harry Kane.

Essa foi a primeira partida do Tottenham na competição e a segunda do Paris Saint-Germain, que havia apenas empatado em sua estreia com a Roma, por 1 a 1, com gol marcado pelo zagueiro Marquinhos.