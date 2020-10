Com goleiro na linha por causa de surto de covid-19, São Bento empata na Série C

O São Bento viveu, nesta segunda-feira à noite, um fato inédito e histórico. Mesmo contando somente com 12 jogadores para o jogo contra o Criciúma, devido a um surto de covid-19 no elenco, o time conseguiu segurar o empate sem gols com o Criciúma, no estádio estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 12ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi marcado pela presença de dois goleiros em campo na equipe da casa. A situação inusitada aconteceu a partir dos 38 minutos, quando o meia-atacante Coutinho teve que ser substituído e deu lugar ao goleiro Lucas Macanhan, que entrou para atuar como centroavante. Desajeitado, ele ainda tentou ficar dentro da área na espera de receber algum passe.

Leia Também Jogo da Série C termina em confusão e polícia usa até spray de pimenta; veja vídeo

A direção do São Bento tentou evitar esta situação. Pediu junto à CBF o adiamento do jogo logo cedo, mas não obteve sucesso. O clube registrou 15 jogadores com covid-19, um suspenso e quatro no departamento médico. Só restaram 12 jogadores, sendo três goleiros. Ou seja, seriam só nove jogadores de linha para tentar a reabilitação no Grupo B. A solução foi escalar dois jogadores com sintomas, porém, com testes negativos, para completar o time. Os nomes deles, porém, não foram revelados.

Evandro, Pablo, Denner, Lucas Silva, Magrão, Sávio, Luis Henrique, Léo Aquino, Igor, Laércio, Marcelo, Ruan, Dogão, Alison e Fábio Bahia são os atletas com o novo coronavírus. Jair, Jheimy, Allan Vieira e Welisson se recuperam de lesão, enquanto Serginho está suspenso.

A CBF alegou que o São Bento tem 38 jogadores inscritos na Série C e 13 aptos para o jogo, número mínimo imposto pela entidade. A CBF ainda informou que o time paulista poderia relacionar jogadores da base, como aconteceu com o São Caetano no sábado passado. O clube escalou um time de base para evitar o W.O. na Série D, porém, acabou goleado por 9 a 0, pelo Pelotas-RS.

O São Bento contestou a posição da CBF, apelando para a preservação da saúde de todos os envolvidos na partida. "O Esporte Clube São Bento não compactua com a decisão da CBF em manter o jogo de hoje. Os protocolos sanitários foram e continuam sendo seguidos pelo ECSB, mas infelizmente um surto de covid-19 atingiu nosso elenco. Pedimos o adiamento da partida, mas o pleito foi recusado pela CBF, que confirmou o jogo para hoje. Acreditamos que essa decisão coloca em risco todos os profissionais que trabalharão na partida: comissão e atletas do ECSB, comissão e atletas do Criciúma, além dos fiscais, árbitros e apoios".

Com o empate desta segunda-feira, os mandantes ficam na nona colocação do Grupo B, com nove pontos, o mesmo do lanterna Boa-MG. A diferença entre os integrantes da zona de rebaixamento está no saldo de gols: -5 contra -4. São José-RS, com 13, é o primeiro fora da zona da degola. Os visitantes, por outro lado, chegam aos 16 e fecham a faixa de classificação para a segunda fase. Brusque-SC, com 27, lidera e está virtualmente classificado.

As duas equipes voltam a campo na tarde do próximo domingo. Às 16h, o Criciúma recebe o Tombense-MG, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Pouco depois, às 16h30, o São Bento visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).