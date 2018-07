Com goleiros inspirados, Napoli empata com Swansea na Liga Europa

SWANSEA - O Napoli contou com atuações inspiradas dos seus dois goleiros para arrancar um empate no jogo de ida do seu primeiro mata-mata na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time italiano empatou por 0 a 0 com o Swansea, fora de casa, em País de Gales, e agora decidirá em casa, no dia 27 de fevereiro, a disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição.

Fora de casa, o Napoli até criou algumas chances de gol, mas foi o Swansea quem teve as principais oportunidades. O time galês, porém, parou nas boas defesas de Rafael, escalado como titular, assim como o zagueiro Henrique. O goleiro brasileiro, porém, precisou ser substituído no intervalo por causa de uma lesão no joelho.

O espanhol Reina, então, entrou em campo e manteve o bom rendimento dos goleiros do Napoli. Ele fez boas defesas e impediu que o time italiano saísse derrotado do País de Gales pelo Swansea, ficando em boas condições de avançar na Liga Europa.

Se o Napoli se deu bem nesta quinta-feira, a Lazio decepcionou. Em Roma, o time italiano perdeu por 1 a 0 para o Ludogorets, da Bulgária. E o brasileiro Felipe Anderson perdeu um pênalti no segundo tempo, quando o seu time já estava em desvantagem no placar.

O Shakhtar Donetsk contou com um gol do brasileiro Luiz Adriano para empatar por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, na República Checa. Já o Porto só empatou por 2 a 2 com Eintracht Frankfurt, que se beneficiou de um gol contra do brasileiro Alex Sandro para arrancar a igualdade.

O Sevilla empatou por 2 a 2, na Eslovênia, com o Maribor. Em casa, o Bétis apenas empatou por 1 a 1 com o Rubin Kazan. Já o Red Bull Salzburg derrotou o Ajax por 3 a 0, na Holanda. Jonathan Soriano marcou dois gols na partida, sendo um deles do meio-de-campo.