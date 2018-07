Com gols anulados, Inter e Milan empatam no Italiano

Inter de Milão e Milan ficaram no empate sem gols no clássico deste domingo, no Giuseppe Meazza, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado mantém os anfitriões em décimo, com 42 pontos, e os visitantes em nono, com 43.

Apesar de a bola não ter entrado e as duas equipes não viverem bons momentos, a partida foi movimentada, com direito a três gols anulados. O Milan foi o primeiro a mandar para as redes. Aos 29 minutos do primeiro tempo, após cruzamento em cobrança de falta, o zagueiro brasileiro Alex marcou, mas o árbitro já havia assinalado o impedimento de Mexes.

A Inter de Milão teve dois gols anulados. Aos 4 minutos do segundo tempo, o brasileiro Hernanes lançou Icardi. O argentino rolou para seu compatriota Palacio completar para as redes, mas o árbitro marcou impedimento de Icardi.

Aos 27 minutos, Palácio puxou contra-ataque e abriu na ponta esquerda para Hernanes. O brasileiro cruzou de volta para o argentino, que cometeu falta em Antonelli antes de receber a bola. Mexes marcou contra, mas o jogo havia sido parado.

As duas equipes voltam a campo pelo Italiano no próximo sábado. O Milan visita a Udinese, que está em 14º lugar, e a Inter encara a Roma, terceira colocada e que vem de dois empates consecutivos.