Com gols apenas no primeiro tempo, Goiás goleia o Paraná na Série B

Precisando de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento, o Goiás fez bonito nesta quinta-feira, em partida isolada da 28.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e goleou o Paraná por 4 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com o placar construído todo no primeiro tempo.

Com a vitória, o time goiano chegou à 12.ª colocação com 37 pontos, 10 a mais do que o Bragantino, primeiro dentro da zona de rebaixamento, mas que só joga neste sábado. O Paraná, com 33 pontos, segue perigosamente perto das últimas posições, em 15.º lugar. O clube visitante contou com a estreia do técnico Roberto Fernandes no lugar de Marcelo Martellotte, mas ele não conseguiu evitar a quarta derrota seguida na competição.

Logo no início do jogo, os dois times conseguiram criar chances de perigo para deixar os centroavantes em boas condições de finalizar. Aos 13 minutos, o ataque goiano foi fatal. Léo Gamalho completou cruzamento de cabeça e marcou gol em seu quinto jogo seguido, abrindo o placar para o time da casa.

O Goiás seguiu melhor e buscou a goleada ainda na primeira etapa. Aos 27 minutos, o zagueiro Leandro Silva se complicou na saída de bola e Léo Lima tocou para Rossi, sozinho dentro da pequena área, só empurrar para as redes. Dez minutos mais tarde, Léo Lima bateu de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Marcos e morreu no fundo do gol.

Para transformar o placar em goleada, Léo Gamalho, de novo de cabeça, completou cruzamento de Sueliton aos 44 minutos e fez o quarto do Goiás.

A segunda etapa teve um ritmo bem mais lento. Com a vitória garantida, o time da casa apenas administrou a vantagem e esperou o apito final. O Paraná ainda chegou a levar perigo em tiros de longa distância, um chute na trave de Henrique e uma finalização de Fernando Karanga que o zagueiro Wesley Matos cortou em cima da linha, mas a equipe visitante não conseguiu diminuir o placar.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela 29.ª rodada da Série B. O Paraná enfrenta o Luverdense no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), e o Goiás joga contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 4 x 0 PARANÁ

GOIÁS - Márcio; Sueliton, Felipe Macedo (Wesley Matos), Alex Alves e Juninho; Patrick, Adriano (Willian), Léo Lima e Léo Sena (Murilo Henrique); Rossi e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares, Lucas Taylor (Alisson), Leandro Silva (Guilherme Queiroz), Leonardo e Rafael Carioca; Wellington Reis, Fernandes (Henrique), Lucas Otávio e Nadson; Fernando Karanga. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Léo Gamalho, aos 13 e aos 44, Rossi, aos 27, e Léo Lima, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Alves, Juninho e Adriano (Goiás); Leandro Silva e Fernando Karanga (Paraná).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 32.085,00.

PÚBLICO - 3.181 pagantes (3.890 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).