Com gols brasileiros, Barcelona goleia Villarreal em jogo atrasado do Espanhol

Com gols de Philippe Coutinho e Paulinho, o Barcelona goleou o Villarreal nesta quarta-feira e manteve sua busca pela campanha invicta no Campeonato Espanhol. Jogando no Camp Nou, o time catalão venceu por 5 a 1, em jogo atrasado da 34ª rodada. Com o título já garantido, os comandados de Ernesto Valverde querem agora coroar o troféu com a invencibilidade na competição.

O triunfo levou o time catalão aos 90 pontos, abrindo 15 de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid. O Barcelona estava com um jogo atrasado na tabela em razão da disputa da final da Copa do Rei. Já o Villarreal estacionou nos 57 pontos, tentando assegurar seu lugar na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa - somente o quinto e o sexto colocados entram direto na competição.

A goleada foi aberta aos 11 minutos de jogo, quando Ousmane Dembélé bateu de fora da área. Coutinho, em boa posição, aproveitou rebote do goleiro e só completou para as redes. Cinco minutos depois, Iniesta descolou belo passe para Rakitic, que cruzou rasteiro para Paulinho, sem marcação, só empurrar para o gol.

Antes do intervalo, o time da casa chegou ao terceiro gol com mais uma assistência de Iniesta. O meia, que está perto de deixar o clube, acionou Lionel Messi para chegar ao terceiro gol da equipe.

No segundo tempo, o Villarreal descontou aos nove minutos, com gol de Nicola Sansone. Nada que atrasasse o embalo dos anfitriões. Na sequência, Dembélé anotou duas vezes e sacramentou a goleada. Aos 43, escorou cruzamento de Rakitic. E, nos acréscimos, deixou o campo de defesa com a bola, driblou quatro marcadores e marcou um golaço, por cobertura, para dar números finais ao jogo.

No próximo domingo, pela penúltima rodada do Espanhol, o Barcelona vai visitar o Levante. No sábado, o Villarreal jogará na casa do já rebaixado La Coruña.