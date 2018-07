Com gols brasileiros, PSG vence fora e reage no Campeonato Francês

Ainda sem brilhar nesta temporada, o Paris Saint-Germain contou com uma força-tarefa brasileira para vencer sua terceira partida no Campeonato Francês, nesta quarta-feira. Contra o Caen, fora de casa, o atacante Lucas e o zagueiro Marquinhos balançaram as redes e garantiram o triunfo do time da capital por 2 a 0.

Lucas abriu o placar com um golaço, aos 18 minutos de jogo. O ex-jogador do São Paulo fez fila na defesa anfitriã e bateu na saída do goleiro. Na segunda etapa, Marquinhos subiu bem na área e marcou o segundo do PSG, de cabeça, aos 12 minutos. O zagueiro substituiu Thiago Silva, ainda se recuperando de lesão.

Mesmo sem Thiago, metade da equipe do PSG foi formada por brasileiros. Na defesa, David Luiz formou dupla com Marquinhos. Maxwell atuou na lateral-esquerda. E o volante Thiago Motta, brasileiro que também tem nacionalidade italiana, reforçou o meio-campo. Com dores no pé, Ibrahimovic não entrou em campo nesta quarta.

A vitória dá novo fôlego ao PSG neste início de Francês. O time saltou do 7º para o 2º lugar da tabela, agora com 13 pontos, três atrás do Olympique de Marselha. O atual bicampeão nacional tenta superar a irregularidade que fez a equipe empatar quatro das primeiras sete partidas na competição.